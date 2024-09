FirONA aquest dissabte a Es Baluard Museu: matí, debats i horabaixa, festa

La FirONA ja és aquí. Aquest dissabte, 14 de setembre, a Es Baluard Museu, hi haurà debats, música, festa i cinema per celebrar la nova temporada d'Ona Mediterrània. Tothom hi està convidat. L'entrada a tots els actes és lliure i gratuïta.

Aquest dissabte, 14 de setembre, es farà la setena edició de la FirONA a Es Baluard Museu, de Palma. Entre les 11 i les 13.30 es faran diverses taules rodones al voltant dels mitjans de comunicació i a partir de les 18.00 es farà la gala dels Mitjans Mallorquins, que inclourà la presentació de la nova temporada d'Ona Mediterrània, amb la presentació de tots els programes i els reconeixements d'enguany. Igualment, es lliuraran les Plomes d'honor de la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

La gala comptarà amb l'actuació dels xeremiers Joan i Pere Joan i del duet Natàlia (la veu de Grollers de sa Factoria) i Carles.

La part final de la gala l'ocuparà la presentació dels nous espots de la plataforma audiovisual VIDA i l'estrena de la versió definitiva del documental 'Mallorca, un futur en colors'.

Debats

11.00 - 'Quins mitjans necessita Mallorca?'

Amb la participació de: GOB, Obra Cultural Balear, Federació Associacions de Veïns de Palma, Plataforma Mallorca per la Pau i Assemblea sobiranista de Mallorca.

12.00 – Conversa entre Cristina Ros, directora d'Ara Balears i Tomeu Martí, director de dBalears.

12.20 - 'Participació juvenil i mitjans de comunicació'

Amb la participació de les pricipals entitats juvenils de Mallorca.

Música i reconeixemnets

18.00 - Gala dels Mitjans Mallorquins amb les actuacions dels xeremiers Joan i Pere Joan i del duet Natàlia (Natàlia Tascón) i Carles.

Reconeixements d'Ona Mediterrània

Enguany, per segona vegada, es lliuraran els 'Reconeixements Ona Mediterrània'.

Els mereixedors d'aquesta distinció són Marina Caubet i Joana Maria Coll, impulsores i fundadores d'Ona Mediterrània i Toni Rotget, conductor del programa matinal Ona Bon Dia.

Plomes d'honor

Enguany també s'incorporen els reconeixements als principals col·laboradors de la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

Les persones distingides enguany són:

Ploma d'honor de crítica literària: Pere Joan Martorell

Ploma d'honor de dramatúrgia: Joan Guasp

Ploma d'honor de poesia: Pere Perelló i Nomdedéu.

Sus a la temporada 2024 - 2025 d'Ona Mediterrània

Ona Mediterrània començarà una nova temporada el dilluns, 9 de setembre. Ho farà amb una oferta més gran i diversa que mai.

Els matins s'obriran amb el programa Ona Bon Dia, conduït per Toni Rotget i produït per Maria Moreno.

Els vespres els tancarà de 21 a 22 hores El Crepuscle encén estels, amb l'equip liderat per Pere Estelrich i de 22 a 23, l'enciclopèdia musical, Copinya de Volta Verda, amb Andreu Perelló al capdavant.

Entremig, una variada oferta de programes amb un important pes dels de caire cultural, però també de caire naturalista, associatiu i esportiu.

Estrena del documental 'Mallorca, un futur en colors'

A les 19.00, a Es Baluard Museu de Palma es farà l'estrena de la versió definitiva del documental i del projecte audiovisual titulat 'Mallorca, un futur en colors', que posa l'altaveu a 23 mallorquins nascuts a diverses parts del món, i recull les seves visions sobre el present i el futur de la nostra terra'. L'acte està emmarcat en la VII edició de la FirONA, és obert a tothom que hi vulgui assistir i l'entrada és gratuïta.