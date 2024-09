GOB: «S'ha perpetuat la creença que a les Illes Balears tot s'hi val, la impunitat segueix al nostre litoral»

L'ONG ecologista GOB Mallorca ha denunciat una vegada més la barra lliure que tenen molts negocis per lucrar-se amb total impunitat a costa de les cales de l'illa. En aquest cas, han exposat que al litoral de la costa de la Serra de Tramuntana s'hi va celebrar una festa amb una desena d’embarcacions fondejades prop de Sa Foradada. En aquesta zona, que és Xarxa Natura 2000 i part del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, està categòricament prohibit dur-hi a terme aquest tipus d'activitats.

«Ens preocupa enormement que no hi hagi aparegut cap figura de l’autoritat que ho aturàs i ho sancionàs». Des del GOB lamenten que s'hagi perpetuat la creença que «a les Illes Balears tot s'hi val», i ha afegit que es tracta d'un cas especialment greu perquè l'espai en qüestió és cala Tuent, «un indret supervivent a l’urbanisme i de gran valor natural i patrimonial d’interès i prestigi».

Expliquen que aquesta cala compta amb un mollet i una rampa d’avarada. Així, és una cala amb trànsit d’embarcacions abundant, especialment d’embarcacions d’empreses de transport turístic. Aquestes han de demanar a la Direcció General de Costes i Litoral una autorització per a poder embarcar i desembarcar persones al moll. «No ens costa que totes les empreses que actualment operen a la cala comptin amb l’autorització adient», alerta l'entitat.

A més, sembla que algunes d’aquestes embarcacions, especialment les de majors dimensions, com la PANORAMA de l’empresa Barcos Azules, S.A., entren dins la zona de bany durant les maniobres d’atracament i desatracament.

L'entitat recorda que les zones de bany són de competència municipal, tot i que les normes que regulen la necessitat d’un abalisament i la seva disposició és normativa estatal. El canal de navegació no està senyalitzat en la seva totalitat: hauria de presentar boies esfèriques grogues fins a l’extrem, unint-se amb la boia verda que marca el començament del canal. En canvi, a l’altura del mollet, hi ha una altra boia verda que marca el fi de l’abalisament i deixa un espai ben obert i d’accés a la zona de bany. Això, asseguren des del GOB, «fa que moltes altres embarcacions que accedeixen a la cala s’aproximin i en alguns casos fondegin dins la mateixa zona de bany».

Amb tot, els ecologistes han demanat a l’Ajuntament d’Escorca que compleixi la normativa i col·loqui l’abalisament de manera que es pugui garantir la seguretat de les persones que hi ha dins la zona de bany. A més, adverteixen que el trànsit tan freqüent d’aquestes embarcacions fa que l’aigua es vagi enterbolint, provocant una pèrdua de transparència que perjudica les comunitats vegetals del fons i de retruc a tota la biodiversitat marina. «Volem unes platges segures per a les persones i lliures d’impactes per a la seva biodiversitat», conclou el GOB.