El Consell de Mallorca sol·licita al Ministeri de Defensa un espai a Son Tous per a atendre menors migrants no acompanyats

El Consell de Mallorca ha remès aquest dimecres la petició formal al Ministeri espanyol de Defensa, perquè aquest organisme cedeixi part de l'espai de l'antic quarter de Son Tous per a «l'atenció temporal i amb caràcter d'emergència» de menors migrants no acompanyats.

El president Galmés ja va expressar a la passada Conferència de Presidents que «la situació que vivim i patim avui a la nostra terra és límit, no podem acollir més immigrants menors no acompanyats, tot i que és la nostra responsabilitat per llei».

Aquesta petició respon a la previsió d'arribades que maneja l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per als darrers mesos de l'any. Cal recordar que de setembre a desembre de 2023 es varen registrar 106 arribades de menors migrants no acompanyats.

El Consell de Mallorca considera l'antic quarter de Son Tous l'espai «més adequat» per a la instal·lació d'un «recurs temporal i d'emergència», com tendes de campanya, per a «tenir capacitat d'atendre els menors migrants no acompanyats davant la previsió de l'augment d'arribades durant el que queda d'any».

La idoneïtat de l'espai, assegura el Consell, a més de per la seva disposició, «ve donada perquè és allà on la UCRIF, Unitat de la Policia Nacional encarregada de la investigació de les activitats delictives, d'àmbit nacional i transnacional, relacionades amb el tràfic de persones i la immigració irregular, fa la primera atenció als menors migrants no acompanyats que arriben a Mallorca».