Taxis-Pimem assenyala que la sentència del Constitucional deixa marge al Govern per a diferenciar taxis de VTC

L'Associació Mallorquina de Treballadors Autònoms del Taxi (Amtat), integrada a Pimem, ha indicat que la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la els 30 minuts de precontractació per als VTC, també deixa marge al Govern per a regular i establir una normativa que diferenciï els serveis dels taxis dels vehicles de transport amb conductor (VTC).

Així ho ha assegurat el president de l'organització, Biel Moragues. Des del seu punt de vista, la decisió judicial té un aspecte negatiu" ja que taxis i VTC «no són el mateix». El representant de Taxis-Pimem ha acusat els VTC de «captar clients a la via pública, parar en les parades de taxis i deambular per la via pública buscant serveis». Malgrat això, Moragues ha destacat que el tribunal reconeix que el Govern té el dret constitucional a «regular l'equilibri entre els dos col·lectius».

Així mateix, s'ha referit a una altra sentència del Constitucional en què aquest es va pronunciar sobre les competències en matèria de transport i a la qual es recollia que, com que no hi ha transport estatal terrestre a Canàries i Balears, les competències exclusives requeien en les comunitats autònomes.

Per a aquesta futura regulació, des de Taxis-Pimem s’ha reclamat que es prenguin com a base les sentències del Suprem i del Constitucional i que no es permeti als VTC captar clients en la via pública a mà aixecada o parar a les parades de taxi, entre altres qüestions.

Moragues ha apuntat que això seria «competència deslleial», perquè els VTC presten el mateix servei que els taxis amb preus lliures, llibertat de moviments, el vehicle que volen i sense restriccions, mentre que el sector del taxi, ha assegurat, està «regulat fins a les dents». En aquest sentit, ha avançat que la seva entitat convocarà una assemblea amb els seus afiliats de cara al mes d'octubre.