El SOIB llança 245 ofertes de feina destinades a joves en atur

La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, mitjançant el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), permetrà que 245 joves amb titulació tenguin un contracte de feina en el sector públic, universitat o entitats locals.

El programa SOIB Jove: Qualificats Sector Públic, Universitat i Entitats Locals 2024 fomenta la contractació de persones joves desocupades d’entre 18 i 29 anys, inscrites com a demandants d’ocupació en el servei i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb una titulació universitària o de formació professional de grau superior, o certificats de professionalitat de nivell 3 que reuneixin els requisits per poder signar un contracte formatiu per a obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursats.

El conseller Alejandro Sáenz de San Pedro ha explicat: «Milloram les perspectives laborals futures dels joves de les Illes Balears. Els oferim l’oportunitat de guanyar experiència professional i aplicar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica a través de la pràctica en entorns laborals reals. Aquest Govern genera oportunitats entre els joves de les Illes Balears i apostam per la inserció laboral».

Un total de 24 entitats de les Illes Balears ofereixen els llocs de feina qualificada per a prestar un servei o dur a terme una obra d’interès general: 15 del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i 8 entitats locals que no varen participar en la convocatòria SOIB Jove Qualificats Entitats Locals 2024.

La durada dels contractes serà d’un any i han de començar, com a tard, el 15 de desembre de 2024. En total s’ofereixen 245 llocs de feina: 161 amb títol de grau universitari o en Ensenyaments Artístics superiors, de les branques d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura; i 84 amb titulació de formació professional de grau superior o certificat de professionalitat de nivell 3 de les famílies professionals d’administració i gestió, comerç i màrqueting, imatge i so, arts gràfiques, sanitat, informàtica i comunicacions, serveis socioculturals i a la comunitat, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, hoteleria i activitats físiques i esportives.

Aquest programa està cofinançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) en el marc del Programa de les Illes Balears 2021-2027. En total el SOIB ha concedit 7.644.865,58 € per a subvencionar els costos laborals derivats de la contractació de joves entre de 18 a 29 anys.