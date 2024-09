El Consell de Mallorca organitza una ruta per a joves pel Camí de Cavalls

El Consell de Mallorca organitza per primera vegada una ruta pel Camí de Cavalls a Menorca per a joves d’entre 18 i 30 anys residents a Mallorca, amb l’objectiu de fomentar les activitats a l’aire lliure. Aquesta activitat tendrà lloc del 3 al 7 d’octubre de 2024 (cinc dies i quatre nits).



La institució insular subvenciona fins al 70 % de cada estada, per la qual cosa el preu final és de 94,02 euros, que inclouen el transport marítim directe d’anada i tornada des del port de Alcúdia fins al port de Ciutadella, l’autobús per als desplaçaments a l’illa, l’estada a l’alberg Sa Vinyeta en règim de pensió completa (els menjars consistiran en un pícnic en ruta) i l’assegurança del viatge.



De tot el Camí de Cavalls se’n farà la mitat sud, partint des de Ciutadella i arribant fins a Maó. El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha destacat que «aquesta experiència ofereix una manera única d’explorar l’illa i passar temps en contacte amb la natura».



A partir d'aquest dimarts i fins al 17 de setembre, els joves que compleixin els requisits d’edat i de residència poden sol·licitar la preinscripció en el programa 'Camí de Cavalls' a través de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Una vegada acabat el termini, es durà a terme un sorteig públic entre les sol·licituds rebudes per a assignar les places.



L’itinerari complet dels cinc dies, amb sortida des de Ciutadella, passa per llocs com el cap d’Artrutx, cala en Turqueta, cala Galdana, cala Mitjana, Sant Tomàs, Son Bou, cala en Porter, Binissafúller, Punta Prima i Sant Esteve per acabar a Maó.