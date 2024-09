El 95% dels nostres lectors consideren que no s'hauria de permetre la construcció de la macrogranja de gallines de Sineu

Clara i contundent majoria. El 95,91% dels nostres lectors consideren que no s'hauria de permetre la construcció de la macrogranja de gallines de Sineu, ja que «és un despropòsit mediambiental que crearà greus problemes». Per contra, només el 4,09% s'hi mostren favorable i consideren que «és una oportunitat per a diversificar l'economia i generar beneficis».

Una de les polèmiques d'aquestes setmanes és el projecte de construcció d'una macrogranja de gallines a la finca de Son Venrell, al costat de Sineu i Maria de la Salut. El promotor és una empresa local amb seu a Manacor i preveu edificar una macrogranja amb capacitat per a més de 700.000 gallines.

Tal com ja ha explicat dBalears, el projecte ha generat una forta contestació social. En aquest sentit, La Federació d'Associacions de Benestar Animal de les Balears, Baldea, ha avisat de les «condicions d'amuntegament» de les gallines a la possible macrogranja, un projecte que «condemna als animals» a una «vida miserable». «Nou gallines per metre quadrat no és espai suficient», han protestat.

El projecte de la macrogranja es troba actualment en fase d'exposició pública en el Servei d'Assessorament Ambiental de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Sostenibilitat. A banda de Baldea, Associacions com Greenpeace, GOB i Apaema ja han mostrat el seu rebuig al projecte, així com l'Ajuntament de Sineu, que ha organitzat trobades informatives per a facilitar als veïns la presentació d'al·legacions.

Una altra de les entitats que també ha expressat el seu rebuig a la granja avícola és Pla de Mallorca XXI, que ha demanat que es cancel·li la seva execució i es revisi de manera exhaustiva.

«La creació de la macrogranja a Sineu implica un gran impacte, a causa de diversos factors com el consum de recursos naturals com l'aigua, ja que es preveu que consumeixi 60.000 metres cúbics a l'any, la qual cosa preocupa especialment atesa l'escassa disponibilitat», han advertit.

Pla de Mallorca també ha assenyalat que la presència de la granja «pot afectar negativament en la qualitat de vida dels residents, a causa de les possibles olors i sorolls», i crida l'atenció sobre «la poca coherència que té situar una explotació avícola intensiva pròxima a la zona de les Mines, espai inclòs dins de l'inventari balear de zones humides i d'alta importància biològica, i que recentment s'ha aprovat que sigui adquirida per l'executiu autonòmic».

A més, entre altres consideracions, Pla de Mallorca ha recalcat que en 2023, la Comissió Balear de Medi Ambient ja va imposar una multa de 200.000 euros a la mateixa empresa «per no disposar de la pertinent autorització ambiental integrada de la finca de s'Allapassa».

Sigui com vulgui, l'opinió desfavorable dels nostres lectors s'afegeix a les nombroses veus contràries a la macrogranja. Una oposició que creix cada dia i que ha d'obligar els responsables polítics a valorar amb molta cura la viabilitat real d'aquesta instal·lació.