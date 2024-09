L'STEI aconsegueix que els professors tècnics d'FP que varen fer fora fa dos cursos ara tornin a la docència

Segons ha explicat l'STEI aquest divendres, «una quinzena de professors tècnics de Formació Professional (PTFP) fa dos cursos varen quedar exclosos de les llistes d'interins. L'anterior equip de la Conselleria d'Educació no va voler entrar en raó i els va enviar a l'atur, així com també els va privar de poder participar del procés d'estabilització».

L'STEI ha recordat que han «lluitat incansablement per aconseguir que aquests titulats superiors en formació professional, que tenen entre 20 i 30 anys d'experiència docent, puguin tornar a la docència, com passa a altres comunitats autònomes». Entre altres coses, el sindicat ha iniciat contenciosos per «intentar restituir els drets perduts injustament».

En aquest sentit, va ser l'STEI Intersindical qui va lluitar perquè l'Acord de millora inclogués en el punt 8 «que s'havia de plantejar la situació de les persones que, després d'anys de feina, la Conselleria havia fet fora tot i disposar d'ampla experiència en l'exercici de la docència». Això, segons el sindicat, ha fet possible que «ara aquestes companyes i companys tornin a fer feina com a docents».

A més, l'STEI ha exigit «la creació immediata» del complement per equiparar al nivell A1 els docents d'FP que romanen al nivell A2, tal com recull l'Acord de Millora al mateix punt 8. «L'STEI lluita des de sempre per la dignificació de la tasca del professorat i l'assoliment d'un cos únic docent, per la millora de la qualitat educativa i una bona atenció a l'alumnat», ha conclòs el sindicat.