Convocades quatre noves beques formatives en Acció Exterior i UE per a titulats universitaris

Aquest divendres, dia 6 de setembre, s’obre el termini per optar a les beques formatives per a titulats universitaris del programa de formació en Acció Exterior i Unió Europea (UE). La convocatòria pretén donar continuïtat al programa de beques que es va llançar l’any passat, el qual consta de quatre beques en Acció Exterior i Unió Europea, dirigida a joves universitaris i d’una duració màxima de dotze mesos repartits entre l’àrea de l’Acció Exterior de la Direcció General de Relacions Institucionals i Relacions amb el Parlament a Palma i l’Oficina de les Illes Balears a la UE a Brussel·les.

L'objecte d'aquesta convocatòria és posar a l'abast dels joves els coneixements teòrics i pràctics que els faciliti l'accés al mercat laboral. Les persones becades adquiriran una experiència formativa de caràcter pràctic tant a Palma com a Brussel·les. Així, durant la seva estada a l’àrea de l’Acció Exterior de la Direcció General de Relacions Institucionals i Relacions amb el Parlament a Palma, a més de participar en les tasques tècniques del dia a dia, col·laboraran en actes i esdeveniments que es desenvolupin a les Illes i participaran en l’establiment i l’impuls de trobades i contactes informatius amb la resta de les direccions generals de les conselleries i amb altres administracions públiques de les Illes Balears. Per altra banda, a l’Oficina de les Illes Balears a la UE a Brussel·les podran obtenir un coneixement directe del funcionament de les institucions europees, amb l’assistència a reunions o conferències dels òrgans de la UE, la col·laboració amb el personal tècnic de la conselleria desplaçat a Brussel·les i la Representació Permanent d’Espanya davant la UE, així com la col·laboració amb als esdeveniment que es duguin a terme a la capital belga.

La convocatòria de l’any 2025, que s’ha publicat avui dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), consta de quatre beques. La durada, tal com s’ha explicat anteriorment serà d’un any. El programa de formació inclou un període inicial d'un mes prorrogable fins a un màxim de tres mesos a la seu de la Direcció General de Relacions Institucionals i Relacions amb el Parlament de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques a Palma, i la resta fins al 31 de desembre de 2025 a Brussel·les, a l'Oficina de les Illes Balears a la Unió Europea. D’aquesta manera, els becaris actuals acabaran el desembre de 2024, i el gener de 2025 ja s’incorporaran els nous becaris, garantint-ne la continuïtat.

Les modalitats de les beques seran 4 beques de seguiment en acció exterior i Unió Europea: àrees científic-tècniques, socioeconòmiques, mediambientals, jurídiques, entre d’altres.

Es tracta de beques remunerades, amb una quantitat de 1.800 euros mensuals bruts durant el temps de la beca. El lliurament de l'import de les beques anirà a càrrec de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques.

El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins al pròxim 26 de setembre de 2024. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica, juntament amb la documentació requerida, mitjançant el tràmit telemàtic en el procediment publicat a la Seu Electrònica de la CAIB que estarà disponible a partir de demà mitjançant el següent enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/6197810/

Les bases de la convocatòria, els requisits i els detalls del procediment es poden consultar al BOIB publicat avui.