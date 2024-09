Belén Luna, nova presidenta de Ben Amics

Ben Amics, associació de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals de les Illes Balears, ha celebrat una sessió extraordinària de l’Assemblea General per a triar una nova Junta Directiva.

La nova direcció ha estat proclamada en no haver-se presentat cap altra candidatura alternativa i no comptar amb cap oposició entre les persones convocades.

Així, Belén Luna serà la nova presidenta de Ben Amics. Luna ha ocupat la tresoreria durant el darrer mandat de la Junta Directiva encapçalada per Víctor Robles. La resta de l'equip el conformen Eugènia Cabrera, que serà la vicepresidenta; Pablo González, que serà el secretari; i Teresa Gispert, que repeteix en la tresoreria, càrrec que va ostentar entre 2019 i 2022.

Entre altres objectius, el nou equip es proposa treballar per a augmentar la visibilitat de la comunitat LGTBI+ als carrers, a les xarxes, a les plataformes i col·lectius. També es proposen crear xarxes de suport entre les persones LGTBI+, com el grup de persones LGTBI+ de més 50 anys que funciona des de fa gairebé un any, o la promoció del grup de WhatsApp per a facilitar la trobada de pisos compartits LGTBI+friendly. També es proposen afiançar aliances amb altres associacions, organitzacions i moviments socials, sindicats, partits polítics i així com les Administracions públiques per a avançar cap a una societat més igualitària.

Junta Directiva de Ben Amics

Presidència

Belén Luna

Pronom: ella

Edat: 34 anys

Va néixer a Carcaixent (València). És metgessa i va especialitzar-se en Medicina Nuclear a Mallorca, on viu i treballa des de fa set anys. Ha col·laborat com a voluntària a Lambda, entitat que també forma part de la FELGTBI+. Participa a Ben Amics des de l'Orgull LGTBI+ 2022. Va ser tresorera de l'associació des de març 2023 fins l'actualitat. Forma part del Grup de Polítiques Lèsbiques de la FELGTBI+.

Vicepresidència

Eugènia Cabrera

Pronom: indiferent, més habitualment ella

Edat: 28 anys

Va néixer i viu a Mallorca, amb arrels menorquines. És tècnic de laboratori i metge, especialitzant-se en Microbiologia i Parasitologia. Ha format part de la representació estudiantil, autonòmica i estatal, durant tots els seus anys de formació. Formada en Gènere i Salut, va culminar amb el TFG 'Implementació del protocol integral d'atenció sanitària de persones trans* en les Illes Balears: la visió dels professionals en formació'. Participa com a voluntaria a Ben Amics des de 2023.

Secretaria

Pablo González

Pronom: ell

Edat: 27 anys

Va néixer i viu a Mallorca. És enginyer informàtic i professor de secundària i FP. Ha presidit l’Associació d’Alumnes de l’EPS a l’etapa universitària. Ha rebut formacions en diversitat afectiva, sexual i de gènere, i ha aprofundit en feminisme amb al TFM 'Tractament del masclisme a Cicles Formatius de Grau Bàsic'.

Tresoreria

Teresa Gispert

Pronom: ella

Edat: 46 anys

Llicenciada en Filologia Anglesa i Màster en Estudis Culturals i Arts Visuals des d'una perspectiva feminista i queer/cuir. És professora d'anglès des de fa vint anys. Forma part del Grup de Polítiques Lèsbiques de la FELGTBI+. Va ser tresorera de Ben Amics entre novembre de 2019 i novembre de 2022.