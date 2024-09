Declaren Mallorca zona afectada per la llengua blava

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha declarat l'illa de Mallorca zona afectada per la llengua blava, concretament, per una nova variant del serotip 8, molt més agressiva i amb una major mortalitat que el serotip 4, que va ser el responsable de l’epidèmia de llengua blava declarada a les Illes Balears entre els anys 2021 i 2023. Aquest serotip 8 es va detectar l'any passat a França i ja havia arribat a l'Estat espanyol, a territoris com Catalunya i Aragó.

El conseller Joan Simonet i el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, han demanat «responsabilitat i cooperació» a tots els actors i al sector per, entre tots, controlar la transmissió, ja que «en aquests moments no hi ha vacunes disponibles, i fins final d'any no es podrà començar a immunitzar el ramat», ha subratllat Fernando Fernández.

En aquest sentit, Fernández ha afirmat que la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural «va començar a fer feina el dilluns 26 d'agost, quan es va tenir coneixement de la primera sospita de casos. Les mesures de control de la llengua blava estan establertes en un reglament europeu i una ordre ministerial, i se segueix un protocol molt estricte que cal complir fins que la malaltia es declara de manera oficial. Ja s'ha creat el comitè de crisi de la llengua blava i estam coordinats amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que ens ha mostrat tot el seu suport».

El conseller Simonet, per la seva banda, ha traslladat un missatge de seguretat a la ciutadania i ha volgut afegir que «aquesta alerta sanitària no té cap incidència sobre la salut pública». Cal recordar que la llengua blava és una malaltia vírica que es transmet mitjançant mosquits del gènere Culicoides i que afecta remugants de diferents espècies.

Segons les dades de què disposa la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, hi ha un total de cinc explotacions ramaderes d'oví en les quals s’ha confirmat la malaltia, totes de les zones de Deià i Fornalutx, amb 22 animals morts. A més, hi ha tres explotacions en la mateixa zona amb casos sospitosos, pendents de confirmar. «Som conscients que s'aniran confirmant molts més casos perquè aquesta nova variant es transmet d'una manera ràpida», ha dit Fernández, que ha explicat que aquest serotip 8 «és diferent del que hi va haver entre 2021 i 2023 i que va provocar 276 focus a les Illes Balears». «Seguíem amb detall com estava afectant el bestiar aquesta nova variant que en tres mesos s'ha estès molt ràpidament per Catalunya. La nostra preocupació era que arribàs a les Illes Balears, cosa que finalment ha succeït, molt probablement pels vents provocats per la DANA que van entrar des del Mediterrani francès i català coincidint amb el període d'incubació de deu dies», ha assenyalat.

Els primers casos sospitosos varen ser reportats el passat dilluns 26 d'agost. Es va fer una recollida de sang a totes les explotacions afectades, i el divendres 30 d'agost es varen confirmar els positius. «Amb tota la informació, vam iniciar el procediment i el protocol d'actuació que marquen tant la Unió Europea com el Ministeri, i els focus confirmats s'han registrat en el Sistema d'Alerta Sanitària Veterinària (RASVE)», ha explicat el director general.

Protocol d'actuació

Atès que no hi ha disponibilitat de la vacuna d'aquest serotip, el Govern s’ha posat en contacte amb les dues empreses farmacèutiques que la fabriquen a fi d’encarregar-ne les dosis necessàries. Per tant, «per controlar l'extensió d'aquesta malaltia és summament importat que els ramaders duguin a terme les mesures de prevenció de desinfecció i desinsectació dels animals i les explotacions ramaderes, i també el control de moviment del ramat en vida entre explotacions, que quedarà restringit, i no es podrà exportar cap a l'exterior a zones lliures del virus sense una prova de PCR negativa», ha manifestat Fernández.