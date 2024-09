Gaudir de música i paraules amb 'De quimeres i penyores', nou treball de 'Tallats de lluna' aquest dijous a Maria de la Salut

El nou treball de Tallats de Lluna, el podreu conèixer aquest dijous 5 de setembre a les 20.00 hores i dins el marc de les festes de la Mare de Déu de Maria de la Salut, al Casal de Cultura, un espectacle de mots i notes a cura d'aquest grup porrerenc que ha musicat el primer llibre de poemes d'en Jaume Rosselló Tomàs 'De quimeres i penyores'.

Tallats de lluna, va sorgir l'any 2018, a partir d'un taller de lectura poètica que va impartir Agnès Vanrell organitzat per l'Agrupació Cultural de Porreres.

Ressenyar la sensibilitat en què van brodant i confeccionant poemes, monòlegs, cançons i interpretacions diverses, sempre seguint un fil conductor que fa que l'espectacle es vagi desenvolupant sense perdre gens la màgia ni l'interès. Ja han realitzat una cinquantena d'actuacions per Mallorca i Catalunya. Els seus espectacles més destacats són 'I, de sobte la nit', un homenatge a Josep Maria Llompart, 'Alçades a la Lluna', maridatge de poemes, música i testimonis de dones i el recent 'Debanant Mots', un encisador homenatge a la llengua i a la paraula.

Aquest dijous assaborirem i coneixerem el primer poemari de Jaume Rosselló Tomàs 'De quimeres i penyores', un recull de poemes i alguna lletra de cançons, on hi ha paraules d'amor, de vida, de mort, sentiments, terra, cel, tradicions, temps.

L'entrada és de franc, gràcies al compromís del Col·lectiu Blat Xeixa i el suport de l'Ajuntament de Maria de la Salut que aposten fermament per la paraula, la música i en aquest cas per la poesia com a font d'expressió lliure i creativa.