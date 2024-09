L'Ajuntament d'Alcúdia multa Menys Turisme Més Vida per penjar cartells, malgrat no tenir cap persona identificada

L’Ajuntament d’Alcúdia ha multat l'assemblea local de Menys Turisme Més Vida amb 1125 euros per l'aparició de cartells del col·lectiu, sense que hagin identificat cap infractor.

La plataforma denuncia que es tracta de la primera sanció que una institució els aplica des de l'inici de les diverses accions de les agrupacions locals i de la coordinadora de Menys Turisme Més Vida.

El passat dilluns 12 d'agost un dels integrants de l'assemblea local va rebre una notificació informant-lo que havia estat sancionat «per haver infringit de forma 'greu' l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic d'Alcúdia».

En concret, se li atribueix la col·locació de cartells a les marquesines de l'estació d'autobusos d'Alcúdia. La persona sancionada, però, en cap cas va ser identificada penjant cartells. El seu nom únicament apareix a la sol·licitud per fer ús de la Casa de Cultura (espai d'ús públic) a l'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament.

Des del col·lectiu consideren que la intenció de l'equip de govern municipal (PP, VOX i UxA) intenta reprimir per tots els mitjans qualsevol moviment de protesta i d'organització de la societat civil alcudienca.

«No ens aturaran a base de multes. Entenem que si a l'equip de govern li molesta que es facin assemblees obertes per parlar dels problemes que ens afecten com a ciutadans, és senyal que anem per bon camí i estem fent les coses bé. Seguim», han reivindicat en el seu comunicat.