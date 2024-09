L'ASM reclama la creació «immediata» d'una policia balear marítima

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), davant «el desgavell i la llei de la selva que imperen al litoral mallorquí i la inoperància demostrada per la Guàrdia Civil espanyola», reclama al Govern la creació «immediata» d'una policia balear marítima que «posi ordre» al trànsit i el fondeig d'embarcacions.

«La mort del jove mallorquí atropellat per un iot que circulava de nit a tota velocitat és la gota d'aigua que fa vessar el tassó i que se suma als centenars de casos d'embarcacions i motos d'aigua que es mouen impunement prop de la costa, posant en perill la integritat de les persones i erosionant el fons marí. El silenci i el menfotisme del Ministeri de l'Interior, que no anuncia cap mesura per augmentar la vigilància i posar multes, fa més indispensable que mai que posem fil a l'agulla i ens defensem amb els nostres mitjans», han assenyalat des de l'ASM.

A més, acusen el PP, el PSOE, i els partits que els donen suport quan són al Govern, de «renunciar al desplegament de la policia autonòmica prevista a l'Estatut, amb l'excusa que hi ha altres qüestions més importants».

«El jove que ha deixat la vida a la mar o el taxista apallissat que encara espera que el jutge i la Guàrdia Civil informin dels fets a la policia alemanya, més de deu dies després dels fets, són exemples esfereïdors que posen en evidència la irresponsabilitat d'uns partits polítics que, en lloc de mirar pel servei a la ciutadania, prioritzen l'espanyolisme i el servilisme als capitosts de Madrid», han conclòs.