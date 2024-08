Avançam Alaior demana explicacions per «l'espectacle» del tancament de la platja de Cala en Porter

El grup municipal d'Avançam Alaior ha enregistrat una bateria de preguntes dirigida al batle del municipi, José Luís Benejam, per esclarir els fets sobre l'endarreriment innecessari de la intervenció a la platja de Cala en Porter. Aquesta emblemàtica platja menorquina va quedar tancada al públic el passat 15 d'agost a causa dels efectes de la DANA i encara no s'ha tornat a obrir.

Entre altres qüestions, Avançam demana si, tal com va afirmar el batle, hi havia cap mena de prohibició expressa del Ministeri de Transició Ecològica que impedís intervenir a la platja. També demana si existeix cap document que corrobori que el Ministeri havia notificat que seria aquest mateix òrgan qui actuaria damunt la platja, tal com va dir el batle.

El grup d'esquerres també compara la intervenció duta a terme a Son Bou per tancar la gola del prat uns dies abans, on va intervenir la Conselleria del Mar del Govern de les Illes Balears sense cap mena d'autorització per part del Ministeri. Per tant, també es demana al batle per què aquella intervenció no va requerir cap permís.

La portaveu d'Avançam, Isa Allès, assenyala que «més enllà de l'espectacle viscut a Cala en Porter, els vesins i vesines mereixen tenir tota la informació i saber la veritat». Així mateix, Allès ha conclòs que «si els responsables públics no som capaços de reconèixer que ens hem equivocat i actuar amb humilitat estarem condemnats a què la ciutadania perdi la confiança amb les administracions».