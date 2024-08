El Govern descarta dedicar 60 milions d'euros a la segregació lingüística de l'alumnat «perquè és obvi que no fan falta»

El Govern ha descartat, aquest divendres, pressupostar 60 milions d'euros en el 2025 per al pla pilot d'elecció de llengua «perquè és obvi que no fan falta», en paraules del portaveu del Govern, Antoni Costa.

«No hi ha cap previsió sobre aquest tema», ha expressat en ser preguntat per futures partides en els pressupostos de 2025, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Allí ha matisat que aquest fet «no significa» que l'equip de govern s'oposi al pla pilot.

Costa ha explicat que el milió d'euros que es destinarà enguany cobreix tot el curs educatiu. Segons el conseller, la partida de 20 milions que es va acordar incloure enguany era un «màxim» en funció de la «decisió lliure» que prenguessin els centres.

Sobre aquest tema, el que també és titular d'Hisenda ha incidit en què en el seu moment el Govern ja va advertir que 20 milions li semblava una «partida substancial» i que era probable que no s'esgotàs.

I així, vist que s'han adherit només 11 centres i no es consumeix el pressupost, per a Costa és una «evidència empírica» que «20 milions no són necessaris en absolut».

Els 19 milions restants dels pressupostos de 2024 es destinaran a altres necessitats «que són de sobres conegudes per la Conselleria d'Educació».