Posen en marxa una escola de formació a Menorca dedicada a Joan F. López Casasnovas

La Plataforma per la Llengua posa en marxa una escola de formació a Menorca en record del filòleg, poeta i professor Joan Francesc López Casasnovas (Ciutadella, 1952-2022), incansable activista, investigador i divulgador del català que va faltar ara fa dos anys.

L'objectiu de la iniciativa és analitzar l'estat actual de la llengua i compartir un debat amb experts, obert a la ciutadania, sobre les seves fortaleses i amenaces i explorar-ne les oportunitats.

El curs es durà a terme els dies 20 i 21 de setembre a la seu de la UIB de de Can Salort, a Alaior, i comptarà amb ponències, tallers i taules redones amb la participació de ponents menorquins i de diferents indrets de la catalanofonia. L'entrada és gratuïta però cal inscriure's en aquest enllaç.

La vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, i el delegat de l'ONG del català a les Illes Balears, Ivan Solivellas, obriran les jornades el divendres, dia 20, a les 18.45 hores.

Fina Salord, filòloga, historiadora de la cultura i membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, introduirà a continuació als assistents la figura de Joan Francesc López Casasnovas, a qui presentarà com el «defensor de les causes justes». Posteriorment, la jornada de divendres es tancarà amb la ponència de Pere Comellas, de la Universitat de Barcelona, sobre «l'ecologisme lingüístic: la diversitat com a fet i com a valor».

La jornada de dissabte s'iniciarà amb la ponència sobre 'L'imaginari sociodiscursiu del supremacisme lingüístic a Espanya', a càrrec d'Ivan Solivellas, i continuarà amb una taula redona sobre el paper de l'escola en la normalització lingüística. Hi intervendran el docent menorquí Ismael Pelegrí, Aina Freitas d'Unió Obrera Balear, la presidenta d'Acció Cultural de Menorca, Marta Fuxà, i Marina Garcias en representació de la Plataforma per la Llengua.

Després de dinar, Astrid Bierge, de Tallers per la Llengua, farà una sessió d'assertivitat lingüística i Vicenta Tasa, de la Universitat de València, parlarà del sistema de drets lingüístics a l'Estat espanyol.

Per a tancar s'ha programat una nova taula redona dedicada al respecte als drets lingüístics en l'àmbit sanitari, «atès que la llengua també pot ajudar el pacient a curar-se». Hi intervendran el president de Metges-Salut pel català, Lluís Mont, la doctora en Dret Públic Maria Ballester i el secretari de Sanitaris per la Llengua, Bartomeu Ramis.

El sociolingüista i delegat de la Plataforma per la Llengua Illes Balears, Ivan Solivellas, clausurarà l'acte.