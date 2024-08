La UIB, entre les 700 millors universitats del món

L'Academic Ranking of World Universities (ARWU), conegut com el rànquing de Xangai i considerat com l'indicador d'universitats més prestigiós del món per la seva metodologia, ha reconegut un any més la Universitat de les Illes Balears (UIB) entre les 700 millors universitats del món. Creat el 2003, l’ARWU inclou la UIB, des de 2017, en l'elit universitària internacional.

Els ítems en els quals la UIB puntua en la darrera edició del rànquing són: HiCi (investigadors altament citats); N&S (nombre d’articles a Nature o Science dins el període 2019-2023) i PUB (nombre d’articles publicats el 2023 i catalogats al Science Citation Index i al Social Science Citation Index).

Els dos professors que figuren com a autors altament citats el 2024 són el doctor Jaume Flexas, que hi figura des de fa més de 10 anys, i el doctor Antoni Sureda, que hi figura per segon any consecutiu. Flexas és catedràtic de Fisiologia Vegetal i membre del grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies (PLANTMED) i de l’Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA). Sureda és catedràtic de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i membre del grup de recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), de l’Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de la Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CiberOBN).

Pel que fa al nombre d’articles N&S, a la Universitat de les Illes Balears se n’han publicat un total de vuit, dos a Science i sis a Nature, en els àmbits de la Física Multidisciplinària (2), l’Òptica (2), les Geociències Multidisciplinàries, l’Ecologia, la Bioquímica i Biologia Molecular, i l’Astrofísica. La gran majoria d’aquests articles es varen firmar en col·laboració amb autors dels EUA, Austràlia, el Regne Unit i Alemanya, i en un d’aquests, l’autora principal és una professora de la UIB, la doctora del Departament de Química Laura Mariño Pérez, especialista en l’estudi de les proteïnes. També destaquen treballs produïts als instituts de recerca IFISC i IAC3.

Per acabar, a l’apartat de publicacions, el personal investigador de la UIB va publicar durant l’any 2023 un total de 948 articles.

Rànquing per àrees

Si bé és cert que globalment la Universitat s’ubica entre les 700 millors del món, conserva o escala posicions en set àrees en les quals queda classificada entre les 500 primeres universitats del món. Així, a la darrera edició del rànquing de Xangai, la UIB se situa entre les 75 millors universitats del món en l’àrea de Turisme i Hoteleria i entre les 150 millors en l’àmbit de l’Oceanografia.

La UIB es manté entre els llocs 201 i 300 en Física i Ecologia, entre el 301 i el 400 en Ciències de l’Atmosfera, i entre les 500 primeres universitats del món en Ciències de la Terra i Psicologia.

«Aquests resultats són un estímul per continuar impulsant aquelles àrees en què la UIB ocupa posicions molt destacades i, alhora, estimular els altres àmbits del coneixement presents a la UIB perquè continuïn creixent en qualitat i impacte internacional», han explicat.