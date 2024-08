Sira Rego visitarà Palma per a tractar la situació dels menors migrants no acompanyats a les Balears

La ministra espanyola de Joventut i Infància, Sira Rego, viatjarà aquest dijous a Palma per a mantenir una trobada amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, i representants dels Consells insulars per tal de contribuir i col·laborar en la recerca d'alternatives per a «reforçar els sistemes de protecció dels menors migrants no acompanyats».

Des de la Delegació del Govern espanyol a les Balears han asseverat que el Ministeri ha mantengut contactes successius amb l'Executiu autonòmic per a «oferir vies de col·laboració que permetin abordar la situació específica de l'arxipèlag després de les darreres arribades de menors migrants», segons han explicat en un comunicat.

«Cal recordar que el Congrés dels Diputats va rebutjar la reforma de l'article 35 de la llei d'Estrangeria, necessària perquè l'Executiu central pugui ajudar els territoris amb més pressió migratòria, cosa que ha obligat el Ministeri a cercar alternatives per a fer efectiu aquest suport», han explicat.