Eivissa es mulla per Gaza

Aquest dissabte, 24 d'agost, Extinction Rebellion Eivissa i la plataforma Eivissa Solidària han organitzat un acte solidari a la Platja de Figueretes amb l'objectiu de continuar visibilitzant i denunciant el genocidi que l'estat d'Israel comet contra el poble palestí.

Aquest acte festiu i familiar ha reunit unes 30 persones al llarg de dues hores. Després del bany es va compartir síndria, el símbol de la lluita palestina, mentre onejaven les banderes palestines.

L'esdeveniment va tenir lloc en el marc de l'esdeveniment anual Swim With Gaza International al llarg d'aquest cap de setmana amb més de 30 ciutats repartides per tot el món.

Aquest esdeveniment global es coordina amb l'entrenador de natació palestí gazià Amjed Tantish que continua patint sota els atacs a Gaza i ha estat desplaçat diverses vegades. A la franja hi ha una llarga tradició de gaudir de la mar i de la platja. Segons la pàgina web de l'organització, aquest any és probable que només unes quantes persones puguin arribar a participar però «encara que només hi hagi 5 persones a l'aigua aquest any, nosaltres nedarem per ells i per tot Gaza».

A Eivissa, els darrers mesos s'han organitzat múltiples esdeveniments en suport al poble de Gaza i en denúncia contra la complicitat de la comunitat internacional, els més recents enfocant l'atenció sobre Hotels Leonardo a causa de la seva complicitat amb el genocidi.

«Aquest esdeveniment ens ajuda, una vegada més, a crear consciència sobre la violació flagrant dels drets humans per part d'Israel sobre el poble palestí. No volem ni podem normalitzar les xifres de devastació a la franja de Gaza: la mort de més de 40.000 palestins, dels quals 16.500 són nins; la destrucció de més del 50% de llars, del 80% de comerços, del 65% de les terres de cultiu, del 85% dels edificis escolars, del 65% de carreteres i dels atacs a 16 del total de 36 hospitals», han assenyalat.