Memòria de Mallorca denuncia davant la Fiscalia l'atac a la placa d'Aurora Picornell

L'associació Memòria de Mallorca ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General i la fiscal delegada de Memòria Democràtica a les Balears per la pintada vandàlica sobre la placa homenatge a Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

La pintada va aparèixer aquest divendres sobre la placa ubicada al Mur de la Petrolera al Molinar.

«Aquests fets entenem que afecten la memòria de les víctimes de la guerra civil i el franquisme, concretament la d'Aurora Picornell Femenias que, juntament amb quatre dones més, va ser víctima de desaparició forçada i posterior assassinat el dia 5 de gener de 1937», ha denunciat l'associació en un comunicat.

Per tot això, han sol·licitat a la Fiscalia que obri diligències d'investigació per a identificar l'autor i determinar-ne la responsabilitat.

«No podem permetre que s'atempti contra la memòria de les víctimes i contra els drets humans, no podem permetre que es vulnerin els seus drets i els drets de tots, i per tant, continuarem denunciant on calgui i demandant veritat, justícia, reparació, garanties de no repetició i memòria», han conclòs.