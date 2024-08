Les famílies de les Balears es podran desgravar fins a 220 euros per fill en la compra dels llibres de text

Les famílies de les Illes Balears es podran desgravar en la pròxima declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) fins a 220 euros per fill de la compra dels llibres de text per al proper curs. El Govern recorda que els contribuents han de conservar les factures o els documents equivalents corresponents per tenir-los a disposició de l’Administració tributària.

La deducció cobreix el 100 % dels imports destinats a l’adquisició de llibres de text per cada fill que cursi estudis corresponents al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica. Després de la millora, la desgravació pot assolir els 220 euros per fill, ampliable fins als 350 euros en el cas de contribuents menors de 30 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o que tenguin dret al mínim per discapacitat d’ascendents o descendents en l’IRPF, famílies nombroses o famílies monoparentals.

Per a poder-se aplicar aquesta deducció en la declaració que es farà el pròxim any, la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi (caselles 435 i 460 de la declaració) del contribuent no pot superar els 33.000 euros en tributació individual o els 52.800 euros en tributació conjunta. En el cas de famílies nombroses o monoparentals, el límit de renda s’ha ampliat un 20 % fins als 39.600 euros en tributació individual i 63.360 euros en tributació conjunta.

Per a més informació, es pot consultar la web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): www.atib.es