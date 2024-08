Exigeixen al Consell d’Eivissa que asseguri la limitació d'entrada de vehicles a l'illa per a l'estiu de 2025

La diputada del PSIB-PSOE Pilar Costa ha instat el Consell insular d’Eivissa a continuar tramitant de manera decidida la llei de limitació d'entrada de vehicles a l'illa, una proposta que va iniciar el seu tràmit al Parlament el passat mes de maig, amb el compromís que aquesta iniciativa permeti un trànsit més sostenible a Eivissa, de la mateixa manera que fa cinc anys es va aprovar per a Formentera.

Per això, la diputada del PSIB considera necessari que el Consell d'Eivissa actuï de forma decidida perquè aquesta mesura es pugui aplicar ja a partir de l’estiu que ve. Cal recordar que el PSIB va presentar el mes de maig una Proposició de Llei al Parlament, que va mantenir mentre el Consell d'Eivissa presentava una proposta igual, setmanes després, al Parlament.

En aquest sentit, cal recordar que el redactat d’aquesta normativa és el mateix que ja va aprovar el Consell d'Eivissa el passat gener de 2023, a l’anterior legislatura, i que havia d’iniciar la seva tramitació parlamentària; tramitació que va quedar suspesa i va decaure a causa de la celebració de les eleccions, el mes de maig d'aquell any, sense que la llei començàs el debat al Parlament.

A més, Pilar Costa insisteix en la necessitat que aquesta no sigui una mesura aïllada per part del Consell d'Eivissa, sinó que es facin passes més decidides a favor de la sostenibilitat territorial de l’illa, i s’acompanyin d’altres mesures valentes, com són la limitació definitiva per al port de Sant Antoni, que segons la diputada hauria de quedar amb un ús com el del present, sense posar-hi més pressió ni activitat.

També, de manera complementària, el Partit Socialista advoca per abordar l’eliminació de les 9.000 places turístiques que encara estan en moratòria a l’illa d’Eivissa. En paral·lel, consideren que «calen polítiques més decisives per perseguir i fer front a l’oferta turística il·legal d’aquest territori».