Empleats municipals de Manacor treballaran aquest cap de setmana per a retornar la normalitat a la localitat

L'Empresa Municipal de Serveis de l'Ajuntament de Manacor (SAM) continuaran amb els treballs aquest cap de setmana, de manera intensa, per a retornar a la normalitat a les platges i diferents zones del municipi després del pas de la DANA.

El Consistori ha informat que les tasques ja han finalitzat a les platges de S'Illot i Porto Cristo, mentre que la brigada municipal i la Policia Local s'encarreguen de retirar els despreniments de terra i pedres dels camins rurals que travessen les carreteres.

En una nota de premsa, l'Ajuntament ha concretat que en aquests moments ja s'han fet intervencions en el camí de Son Fangos, Llodrà, Son Vell, sa Creueta, de n'Aleix, sa Mola i sa Granada, entre altres. De la mateixa manera, ha explicat que, en els dies previs a la DANA, es va treballar per a minimitzar l'impacte dels possibles incidents de la tempesta.

Els serveis de neteja de l'Ajuntament de Manacor havien netejat les clavegueres de les principals vies del municipi i el SAM havia retirat hamaques de les platges en les zones en les quals desemboquen els torrents i havien obert séquies d'evacuació, per a afavorir que l'aigua pogués córrer fins a la mar i evitar així desperfectes materials.

Així mateix, han apuntat que durant aquest dimecres i dijous, l'Auditori de Manacor ha sofert inundacions lleus en la zona d'oficines i els camerinos. Gràcies a la intervenció del personal de manteniment del teatre, del SAM i dels Bombers de Mallorca, s'ha evacuat l'aigua i s'han pres mesures de prevenció davant les pluges de les últimes hores, com la col·locació d'una barrera de contenció en l'accés lateral. Els serveis de neteja han condicionat totalment la zona inundada aquest divendres al matí i l'edifici ja ha tornat a la normalitat.

Quant a les platges, aquest dijous el SAM també havia retirat les passarel·les en mal estat i més hamaques en previsió de segones crescudes. A més, s'ha buidat i retirat les papereres plenes d'aigua.

Aquest divendres i el dissabte, el SAM treballa per a adequar les zones on l'aigua ha fet forats, s'han col·locat les passarel·les, hamaques i papereres retirades, i s'ha netejat exhaustivament les platges, sobretot de residus que l'aigua ha traslladat fins al litoral.

Durant el període de temps que la DANA ha estat activa, els serveis municipals han treballat per a vetllar que les clavegueres de la via pública no s'embussessin i la Policia Local ha atès la ciutadania de manera coordinada amb l'112.

Des del dimecres, s'ha actuat davant la caiguda de cinc arbres en la via pública, la senyalització i obertura de boques de clavegueram i pluvials per a evacuar l'aigua de pluja i s'ha tallat carreteres, en coordinació amb el Consell de Mallorca.

L'Ajuntament de Manacor ha reconegut la col·laboració de tot el personal que ha treballat de manera intensa davant aquesta situació d'emergència, així com l'atenció continuada de la Direcció General d'Emergències, que han indicat que ha estat en contacte permanent amb el batle de Manacor, Miquel Oliver, i en coordinació amb els cossos i forces de seguretat.

Igualment, ha agraït la comprensió de la ciutadania mentre totes les incidències es resolen amb l'objectiu «de tornar a la normalitat al més aviat possible».