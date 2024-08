Dues setmanes per a l'Aplec Jove 2024

L'Aplec Jove d'enguany se celebrarà a Pollença dia 31 d'agost, i tendrà la massificació turística com a eix principal. Amb el títol «Rumb al col·lapse, el turisme a debat», l'Aplec Jove 2024 pretén analitzar el model turístic actual i pensar en el futur que ens espera més enllà del negoci turístic. Les entrades ja han sortit a la venda i tenen un preu de 10 o 15 euros. Inclouen l'assistència a les xerrades, al concert, i dinar i sopar.

L'Aplec Jove és la trobada anual del moviment juvenil mallorquí, que se celebra cada estiu des del 2021. L'entitat ha explicat, en un vídeo publicat a les seves xarxes socials, que, malgrat que les accions contra el turisme de masses han augmentat exponencialment en els darrers mesos, cal «que continuem formant-nos, perquè la mobilització social, per ser útil, ha d'anar acompanyada de formació i debat». L'Aplec Jove vol ser un espai per debatre sobre solucions col·lectives i canalitzar la ràbia en organització.

La jornada constarà de tres xerrades. La primera tractarà sobre la relació entre la indústria turística i el capital, i s'hi farà un repàs històric al fenomen del turisme de masses a Mallorca per entendre l'origen dels problemes estructurals que patim avui en dia. A la segona formació es parlarà de l'impacte del turisme sobre la cultura pròpia. «Quins efectes sociolingüístics té aquesta indústria a Mallorca? I al món? Quina imatge s'ofereix als visitants de la llengua i cultures pròpies, si és que se n'ofereix cap?» Després de la segona xerrada es farà un descans per a dinar i per a fer algunes dinàmiques entre tots els assistents.

A primera hora de l'horabaixa hi haurà la tercera ponència, on es parlarà de possibles alternatives i estratègies per superar el model turístic actual, responent a la pregunta «hi ha vida després del turisme?».

L'esdeveniment durarà tot el dia i s'allargarà fins després de sopar, i conclourà amb una ballada i un punxadiscs.