La UIB es manté entre les millors 700 universitats del món

La Universitat de les Illes Balears (UIB) torna a aparèixer al Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món (ARWU), conegut com el rànquing de Shanghái, que aplega els millors 1.000 centre universitaris de tot el món. La UIB es manté en la forquilla entre les 600 i 700 amb millor valoració.

El rànquing, que es publica cada 15 d'agost, segueix liderat per la Universitat d'Harvard, seguida per la de Stanford i per l'Institut Tecnològic de Massachusetts, les tres dels Estats Units.

Pel que fa a les universitats dels Països Catalans, la més valorada, un any més, és la Universitat de Barcelona, que millora el seu resultat i figura entre les 200 millors, després d'aparèixer en 2023 en la franja 201-300, a la qual puja la Universitat de València. En la forquilla 301-400, es mantenen la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Entre les 401 i 500 millors institucions acadèmiques del món hi continua la Universitat Politècnica de València.

La llista de Shanghái inclou en la franja 601 i 700 del rànquing, a més de la Universitat d'illes Balears, la Universitat d'Alacant.

La Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili romanen en la forquilla 701-800.

Més a baix, entre les 801 i 900 millors es manté la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya.