Aquest darrer dia de juliol ha estat també el meu darrer dia com a President del Grup Blanquerna.

He tengut l'honor de presidir el grup fundat per Climent Garau i altres lluitadors per la Llibertat, des del juny de 2013.

Aleshores, juntament amb un equip de bons companys i companyes, el vàrem refundar com a think tank sobiranista i com espai de debat i reflexió, plural i transversal que, des de posicions crítiques i transformadores, fes feina al servei de Mallorca i dels Països Catalans.

Malgrat la precarietat econòmica amb que ha hagut de fer feina el Grup, hem promogut (o col·laborat a promoure), en aquests 11 anys, unes 200 iniciatives.