Talls d'aigua a Banyalbufar, Estellencs, Esporles i Petra i restriccions a Bunyola, Ariany, Costitx, Algaida, Montuïri, Porreres, Puigpunyent i Lloret

Diferents municipis de Mallorca han aplicat restriccions en el consum d'aigua durant aquest estiu davant la situació de sequera, mentre que almenys quatre municipis, Banyalbufar, Estellencs, Esporles i Petra, han hagut de tallar el subministrament d'aigua en diverses ocasions.



Banyalbufar és un dels municipis de la Serra de Tramuntana que un any més ha hagut d'aplicar restriccions i corts en el subministrament. Així, des de mitjan juliol l'Ajuntament ha realitzat tallades intermitents d'aigua i, a més, ha imposat restriccions per a limitar-ne el consum.



«Ens trobam indefensos davant la falta de recursos hídrics propis», lamenten des del Consistori, assegurant que estan fent «tot el possible» per no haver de fer més talls en el subministrament d'aigua. No obstant això, indiquen que el proveïment amb camions cisterna no pot fer front a l'alt consum d'aigua durant el mes d'agost.



En aquest municipi el consum està limitat a 75 litres per dia i persona i, en cas de superar-ho, s'imposen sancions. Així mateix, tant els hotels com les cases de lloguer turístic estan obligats a informar els seus clients de la situació de sequera i de les restriccions existents.



Un altre dels municipis que es troba en aquesta situació és Estellencs, els dipòsits de la qual es troben en situació crítica. «De moment estam aguantant amb molt de control i restriccions», assenyala el batle, Bernat Isern, qui afirma que la previsió «no és bona».



En aquest sentit, Isern explica que si la situació del dipòsit es torna «molt crítica», es prendran mesures com a tallades intermitents del subministrament d'aigua per a recuperar els nivells. Així, no es preveuen talls pròximament però la població està avisada que podria passar.



Igualment, continuen vigents les restriccions de no omplir piscines, netejar terrasses o abeurar els animals. A Estellencs el consum està limitat a un màxim de 75 litres per habitant i dia o plaça turística.



A Esporles, a principis d'agost varen començar amb les primeres tallades d'aigua del subministrament de la xarxa municipal en algunes urbanitzacions. Segons assenyala l'alcalde, Josep Ferrà, des de l'Ajuntament s'intenta que tots els habitatges tenguin aigua cada dia, de manera que s'han realitzat talls del subministrament de 08.00 a 14.00 hores en unes zones i, en unes altres, la resta del dia.



L'objectiu dels talls és estabilitzar «una mica» la situació dels dipòsits. «És una lluita de cada dia», admet Ferrà, qui assenyala que en el nucli d'Esporles de moment només s'ha tallat el subministrament una vegada entre les 23.00 i les 07.30 hores.



En aquesta línia, l'edil destaca que l'Ajuntament fa «molta campanya» per a moderar i reduir el consum d'aigua, amb l'objectiu d'aconseguir que la demanda baixi. Segons exposa, no sols falta aigua en els pous, sinó que a l'estiu s'incrementa la demanda.



Igualment, en el municipi han imposat mesures restrictives, com en altres municipis, que prohibeixen usos recreatius de la xarxa municipal d'aigua, com omplir piscines, regar jardins o netejar terrasses.



L'Ajuntament preveu limitar pròximament el consum d'aigua en un màxim de litres diaris per persona i habitatge per a garantir el subministrament, ja que les previsions no són «òptimes». Així, indiquen que els talls es podrien repetir en funció del consum i de la capacitat de restablir els dipòsits d'aigua municipals.



D'altra banda, en el terme municipal de Petra s'han imposat tallis en la xarxa d'aigua des de finals de juliol i principis d'agost. Concretament, s'han realitzat talls generals d'aigua des de les 00.00 fins a les 06.30 hores amb l'objectiu de recuperar els nivells del dipòsit.

Restriccions en el consum



Altres municipis de Mallorca, com Bunyola, Ariany, Costitx, Algaida, Montuïri, Porreres, Puigpunyent i Lloret de Vistalegre han imposat restriccions davant l'augment de la demanda, si bé, de moment no han realitzat tallis d'aigua en el subministrament de la xarxa municipal.



A Bunyola, la situació no és «problemàtica» i en la zona urbana no es preveuen talls en el subministrament d'aigua. Segons assenyala el primer tinent de batle de l'Ajuntament, Miquel Ballester, en el darrer mes i mig s'han produït tallis per obres, que han consistit en el canvi de pluvials i en la xarxa d'aigua del centre del poble. Amb les obres acabades, «en principi no hi haurà problemes», ha afirmat Ballester.



Igualment, el tinent de batle recorda que l'aigua de la xarxa pública és únicament per al consum humà, d'aquesta manera, com en la resta de municipis, no es poden omplir piscines ni netejar terrasses o vehicles. El consum diari està limitat a 200 litres per habitant i dia.



No obstant això, hi ha hagut talls d'aigua en zones de sòl rústic, en la zona de Caubet, en la qual si hi ha restriccions perquè els dipòsits de Sa Coma, Pla de Sa Coma i Puig Verd «no poden proveir» tot el sòl rústic. «Feim una crida al sentit comú perquè la gent no faci un mal ús», destaca.



De la mateixa manera, el batle de Puigpunyent, Antoni Mari Enseñat, va emetre un ban aquest agost en el qual informava de les restriccions de l'ús de l'aigua, assenyalant que els nivells d'aigua dels pous estan «més baixos del normal». Així mateix, el municipi prohibeix emplenar piscines de qualsevol tipus, regar jardins o horts, netejar terrasses, cotxes o vials, així com usos recreatius.



En una situació similar es troba Deià, que des de juliol va informar de la prohibició d'usar aigua potable de la xarxa municipal per a omplir piscines, netejar cotxes o terrasses i regar jardins. el batle del municipi, Lluís Apesteguia, explica que a Deià els recursos hídrics baixen a l'estiu i que, per això, és necessari transportar aigua en camions des de Palma.



Segons assenyala, depenent de com a avanç la situació durant aquesta setmana i de si les pluges previstes són abundants, el Consistori planteja limitar el consum d'aigua diari per persona i habitant, una mesura que «pràcticament segur» que s'aplicarà.



En el Pla de Mallorca, d'altra banda, sis municipis varen decretar limitacions al consum d'aigua a partir del mes de juliol, a causa de la situació de sequera i el descens de les reserves en els dipòsits conjugat amb un pic de consum excessiu.



Així, s'estableix un límit de 150 litres diaris per persona en les localitats d'Algaida, Montuïri, Porreres, Lloret de Vistalegre, Ariany i Costitx. Precisament a Costitx, el batle, Toni Salas, explica que la situació no és preocupant i que, malgrat que el cabal d'aigua del pou del municipi ha baixat, és suficient per proveir a la població.



Igualment, des de l'Ajuntament varen insistir des de principis de juliol en unes certes recomanacions, com no usar aigua de la xarxa municipal per a omplir piscines, regar horts o jardins, netejar terrasses cotxes i altres elements i establir el consum diari màxim de 150 litres per habitant i dia. Unes recomanacions que, segons apunta Salas, continuaran durant tot l'estiu amb l'objectiu que «no es malbarati gens d'aigua».



Finalment, en la zona de Sa Calobra, a Escorca, l'Ajuntament ha recomanat als veïns no malbaratar aigua, ja que el nivell del pou enguany és reduït. Així, segons assenyala el batle d'Escorca, Antoni Solivellas, «en principi» no hi ha problemes d'aigua en el municipi, amb excepció de Sa Calobra. Per això, s'ha reforçat el subministrament d'aigua en la zona i actualment la situació està «més o menys coberta».



Cal assenyalar que les reserves hídriques de les Balears varen baixar un 46 per cent durant juliol, amb la Unitat de Demanda de Formentera entrant en escenari d'alerta, i les altres nou mantenint escenari de prealerta.