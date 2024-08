Demanen la col·laboració de navegants i usuaris de ports i clubs nàutics per a garantir la seguretat en les maniobres dels avions d'extinció d'incendis

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, ha llançat una campanya divulgativa per a demanar la col·laboració de navegants i usuaris de ports i clubs nàutics per garantir la seguretat en les maniobres dels avions d'extinció d'incendis forestals. Sota el lema 'Si em veus a la mar, fes-te enfora', s'exposen un recull de recomanacions en què s'explica com s'ha d'actuar quan s'observa un avió o helicòpter que està carregant aigua a la mar o es disposa a fer-ho.

Amb la nova incorporació d'un nou avió amfibi a l'Operatiu Interinsular d'Extinció d'Incendis Forestals del Govern, que permet la càrrega d'aigua a la mar, són tres els avions que poden dur a terme aquesta tasca a les Illes Balears. A més d'aquestes aeronaus d'ala fixa, se li han de sumar els cinc helicòpters que també, de manera puntual, poden carregar aigua a la mar, així com el desplegament extraordinari que pot efectuar el govern d’Espanya en cas de gran incendi forestal.

Aquest fet incrementa molt la possibilitat que, en cas d'incendi forestal o a causa de les maniobres d'entrenament i pràctica, els usuaris de la mar i els navegants es puguin veure sorpresos per l'activitat de les aeronaus d'extinció. Per això, i amb la intenció de garantir la seguretat de tothom, tant dels mateixos navegants com de les aeronaus d'extinció, s'han traslladat tot un seguit de consells als principals llocs de treball d'aquestes màquines.

Així, a través d'un cartell divulgatiu es demana als usuaris de la mar que es mantenguin allunyats de les zones d'activitat de les aeronaus d'extinció. En aquest sentit, el conseller Joan Simonet fa una crida als navegants d'embarcacions, en especial de motos aquàtiques, llaüts, velers o iots, «perquè quan vegin treballar a la mar els avions i helicòpters d'extinció d'incendis forestals s'allunyin i mantinguin la distància de seguretat, no es creuin amb la seva trajectòria i, sobretot, evitin fer carreres amb ells. La seva seguretat és la seguretat de tots».

A més, Simonet també ha recordat que la normativa aeronàutica marca que el vol dels drons i vehicles aeris no tripulats està totalment prohibit quan hi treballin les aeronaus tripulades com són les d'extinció d'incendis forestals.

Per a més informació d'aquesta campanya i de les mesures de prevenció i extinció d'incendis forestals es pot consultar la web xarxaforestal.org.