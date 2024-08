El Consell reclama poder reunir-se amb el Govern espanyol davant l'arribada de nous menors migrants no acompanyats

A les darreres hores han arribat 14 menors migrants no acompanyats a les costes de Mallorca. Amb aquestes noves arribades són ja 164 els menors no acompanyats arribats a l'illa des de principi d'any, xifra ja molt pròxima als 180 que van arribar durant tot l'any 2023. En aquests moments el Consell de Mallorca, a través del sistema residencial de protecció de menors de l'IMAS, atén ja 603 menors, dels quals 303 són menors migrants no acompanyats.



Per a fer front a aquesta situació l'MAS posa en marxa el protocol per a obrir un dels espais que el Bisbat de Mallorca va posar a la disposició de la institució insular a la reunió que van mantenir el passat 18 de juliol. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha explicat que «aquesta mesura servirà per a pal·liar, de manera temporal, la sobreocupació que sofreixen els centres en aquests moments».



Cal recordar que el passat 16 de juliol el Consell de Mallorca, a través del conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, va fer una crida a entitats i al govern central a través de Delegació del Govern reclamant la seva implicació per a pal·liar «la crisi migratòria» que pateix l'illa. En el cas del govern central, aquest ostenta les competències en matèria migratòria, i ja col·labora activament en la resolució del problema migratori en altres comunitats com les Canàries. Entitats del tercer sector i el Bisbat de Mallorca ja han respost a aquesta petició i s'han reunit durant les passades setmanes amb la institució insular per a cercar vies de col·laboració.



Aquest dissabte, davant «l'empitjorament» de la situació, el conseller ha reiterat la seva petició al Govern central al no haver obtingut resposta encara a aquesta petició. «El compromís de la delegació de Govern espanyol era citar-nos durant la setmana que acaba, i aquesta citació no ha tingut lloc. Per tant, es constata la falta de sensibilitat del Govern de Pedro Sánchez en l'atenció d'aquesta problemàtica», ha declarat el conseller Sánchez.



A més d'espais per a l'atenció dels nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que arriben a Mallorca, el president de l'IMAS també va reclamar mesures com «una política migratòria seriosa» per part del Govern espanyol, no centrada exclusivament en un repartiment solidari, i un pla de contingència global que tingui en compte «la singularitat de les Illes Balears» i la seva consideració com a ruta migratòria, així com finançament per a l'atenció d'aquests menors.