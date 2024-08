L'Associació d'Usuaris del Tren denuncia la reducció de freqüències: «La necessitat de fer desplaçaments no desapareix per a la gent treballadora a l’estiu»

L’Associació d'Usuaris del Tren ha volgut expressar, un any més, el seu malestar per la reducció de freqüències de trens que ha començat aquest dijous, 1r d’agost. Segons assenyalen, és «fruit de la mala dotació i mala planificació en la contractació de personal suficient que fa anys que arrastra SFM».

Aquest dijous, els primers trens del matí, imprescindibles per a molta gent que va a fer feina, han acumulat retards importants. A partir d’Inca en direcció a Palma, els trens ja sortien plens i en posteriors estacions ha quedat gent a les andanes sense poder pujar al tren.

«L’any passat la retallada de freqüències a l’estiu ja va suposar un greu problema per a molts d’usuaris del tren i l’empresa era ben conscient que la insuficient contractació de personal acumulada tornaria a ser un problema per als usuaris enguany», han remarcat.

A més, assenyalen que «les necessitats de fer desplaçaments no desapareixen per a la gent treballadora a l’estiu i l’alternativa que ens proposen es utilitzar el cotxe privat, la més cara i la pitjor per al medi ambient».

Per a l'Associació, no és admissible que una empresa pública, que té la funció de prestar un servei diari durant tot l’any a la ciutadania, «planifiqui reduir els serveis per manca de personal i organitzi jornades de feina extra per a cada dia».

«SFM ha de tenir com a prioritat resoldre les insuficiències del servei i ha de poder oferir una alternativa eficient al cotxe privat, per respecte al medi ambient i a les persones, tal com recomanen les directrius europees. Agradi o no a SFM i a la Conselleria de Mobilitat, en els mesos d’estiu i especialment el mes d’agost, hi ha més afluència turística, més gent fent feina a Mallorca i per això cal prioritzar la mobilitat ferroviària que és la més sostenible, la que menys contamina i la que més s’ha de potenciar», han conclòs.