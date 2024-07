Sa Negreta: «Amb sa 'Negretada' volem començar el camí cap a un oci autogestionat»

Aquest dilluns 29 de juliol el programa matinal d'Ona Mediterrània 'VIDA d'estiu' ha entrevistat Jaume Cladera, membre de Sa Negreta, l'organització juvenil de referència de sa Pobla, que dia 24 d'agost celebrarà la primera Negretada.

P: Ens podries explicar què és Sa Negreta? Quins actes impulsau?

R: És un col·lectiu de sa Pobla que neix amb l'objectiu de reinventar les tradicions del poble i acostar-les a les generacions més joves. Vam començar participant en les festes de Sant Antoni, que encara avui representen el gruix de la nostra activitat, però darrerament estam intentant abraçar altres esdeveniments i actuar en altres àmbits.

P: Dia 24 d'agost celebrau la primera 'Negretada'; en què consistirà?

R: És un espai que no estava ocupat, que faltava a sa Pobla, i a altres municipis diverses entitats locals han impulsat actes semblants. Consistirà en un concert de diversos grups de Mallorca, tant de versions com amb lletres pròpies. Volem crear un espai autogestionat que s'allunyi de l'oci més comercial. L'entrada serà gratuïta, perquè pensam que és una condició gairebé imprescindible per acostar realment la cultura illenca al jovent de sa Pobla.

P: Quins grups hi tocaran?

R: Per a la primera edició hem volgut apostar per gent poblera, principalment. De sa Pobla hi tocaran Caspary i Dry Eyes, i hi haurà un punxa discs. D'altra banda, tocarà Plan-ET, que és de Manacor.

P: S'ha dit molt que darrerament "tot es fa a sa Pobla". Hi estàs d'acord? Com ho viviu des de dedins?

R: Fa uns anys que hi ha una efervescència cultural al poble; l'oferta cultural és molt completa. La localització del poble i la seva mida són condicions que fan que sa Pobla sigui una bona opció per fer-hi actes. També és veritat, però, que darrerament s'hi han fet moltes coses que no han estat organitzades per associacions purament locals, i amb la 'Negretada' volem reforçar precisament això.

P: Pensau que programació cultural del poble té en compte els joves?

R: Aquests darrers anys, des de l'Ajuntament, s'ha intentat tenir en compte el públic jove, però, en general, com per tot, falta una participació directa en la programació per part del jovent. De totes maneres, a les festes populars se sol tenir en compte a les associacions. Per exemple, aquest estiu hem organitzat una nit de trivial.

P: I rebeu ajuda per part de les institucions?

R: Sí, hem rebut ajuda, per exemple, per organitzar el «bus revetler» que duu i torna els joves poblers de sa Pobla a diverses festes de tota l'illa i que serveix per fomentar que la gent no agafi el cotxe i vagi en transport públic. És un servei que oferim amb el suport de l'Ajuntament.

P: Com veis, en general, el panorama de les organitzacions juvenils a Mallorca? Vosaltres teniu contacte amb altres entitats?

R: Sí, doncs mira, per exemple aquest Nadal vam participar en una taula rodona que organitzava Xítxeros amb empenta, de Manacor, i vam parlar un poc de tot això. Encara queda molt camí per recórrer, però la intenció de fer feina conjunta hi és.

P: Tens alguna recomanació cultural per aquest estiu?

R: Recomanaria, personalment, el nou disc d'Ánimos Parrec.