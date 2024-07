Joves de Mallorca per la Llengua celebra el dinar d'exmembres

Joves de Mallorca per la Llengua va celebrar aquest dissabte passat a Can Alcover el tradicional dinar d'exmembres, punt de trobada per totes aquelles persones que han militat a l'entitat durant els seus trenta anys d'història, dels més grans, nascuts a finals dels seixanta, fins als més joves que participen ara a l'entitat, nascuts a les acaballes de la dècada dels 2000.



Aquest dinar també serveix per retrobar vells amics, contar històries o comparar com era l'entitat abans i com és ara. Així, un dels més veterans explicava als membres de la comissió permanent actual com era muntar un Correllengua sense telèfons mòbils. «A Pollença no vàrem trobar els corredors perquè ens esperaven a una altra carretera». Per altra banda, amb el que tant grans com joves estaven d'acord és que "quan es munta un Acampallengua es dorm molt poc" o que «el que es viu fent un Correllengua no es pot explicar amb paraules, només ho pot entendre qui n'ha fet un».



Finalment, després de la foto de grup, els membres actuals de Joves varen haver de partir escapats cap a Capdepera, al festival Caparruts, que hi col·labora l'entitat, on els esperaven 12 hores de música en català i grups com Flashy Ice Cream, Maria Jaume, Sexenni o Fades.