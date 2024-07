La doctora Anna Traveset, investigadora de l'IMEDEA, guardonada per la Societat Catalana de Biologia

La doctora Anna Traveset Vilaginés, investigadora de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), ha estat guardonada per la Societat Catalana de Biologia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) amb el Premi SCB Trajectòria Professional Leandre Cervera. Aquest premi li ha estat atorgat en reconeixement a la seva contribució destacada al progrés i la difusió de les ciències de la vida.

El lliurament es va fer el dijous, 11 de juliol, en el marc de la Nit de la Biologia, que va tenir lloc al Claustre de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona.

La doctora Anna Traveset és llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona. Es va doctorar, a la Universitat de Pensilvània, en Ecologia de les Interaccions Planta-Animal, i va dur a terme el treball de camp a Costa Rica sota la supervisió de Daniel Janzen. Va realitzar recerca postdoctoral a l’Estació Biològica de Doñana (CSIC) i, posteriorment, es va traslladar a Mallorca, on actualment treballa com a professora d’investigació del CSIC al Grup d’Investigació de Canvi Global (GCR) de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), centre mixt de la Universitat de les Illes Balears i el CSIC.

La seva recerca se centra principalment en sistemes insulars, encara que també col·labora en diversos projectes al continent, en què explora com les interaccions biòtiques influeixen en la regeneració i distribució de les plantes, i com aquestes interaccions són influenciades per diferents motors de canvi global.

Actualment, treballa en tres línies de recerca:

Avaluar, mitjançant l’anàlisi de les xarxes complexes, com de vulnerables a les extincions són les xarxes mutualistes davant diferents classes de pertorbacions, com la pèrdua d’hàbitat, les invasions biològiques o el canvi climàtic.

Determinar l’efectivitat dels vertebrats com a pol·linitzadors i dispersors de les plantes en illes.

Estudiar les relacions tròfiques en la interfase terra-mar i en illes de mida petita, i examinar-ne també la vulnerabilitat al canvi global.

Coordina projectes de recerca a les Illes Balears, a les Canàries, a les Galápagos i a les Seychelles. El 2022, va obtenir el projecte ERC AdG «Determinants of island ecological complexity in the context of global change» per investigar la biodiversitat dels ecosistemes insulars, des del tròpic fins a l'àrtic, per comprendre'n la complexitat i avaluar-ne la fragilitat davant el canvi global.

La seva investigació en ecologia d’interaccions entre espècies, publicada en quasi 300 treballs, entre articles científics, diversos llibres editats i volums especials de revistes, han tingut un impacte alt en la comunitat científica, i figura entre l’1 % dels investigadors mundials més influents a l’àrea d’Ecologia/Medi Ambient. Ha supervisat nombrosos estudiants i investigadors, entre els quals 17 doctorands i 14 postdoctorats, i és membre del consell editorial de diverses revistes científiques. Ha estat representant de l’Estat espanyol a diversos comitès nacionals i internacionals (LIFE, Eurodiversity, IUBS). Va ser vicepresidenta de l’Associació Espanyola d’Ecologia Terrestre (AEET) i, del 2019 al 2024 ha estat la delegada institucional del CSIC a les Illes Balears.

Ha impartit conferències dins i fora de l'Estat espanyol, i contribueix habitualment a la formació d’alumnes de la UIB. Ha estat professora del Màster Universitari en Canvi Global de la UIMP i membre del Laboratori Internacional sobre Canvi Global. Actualment, també és membre del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de les Illes Balears de la UIB.

Contribueix de manera molt activa a la divulgació de la ciència, participa habitualment a la Setmana de la Ciència i imparteix seminaris a escoles i instituts, i té un projecte LIFE de ciència ciutadana sobre pol·linitzadors («Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean» 2019-2024). Referent a aquesta temàtica, ha participat en la creació de l’aplicació mòbil POLINIZAPP (2016), com a eina didàctica per a estudiants de primària i secundària per a la comprensió de la pol·linització. D’altra banda, també ha creat una pàgina web que incorpora la informació acumulada sobre les interaccions de pol·linització a les Illes Balears i pòsters amb il·lustracions dels pol·linitzadors principals de les Illes Balears. Ha codirigit el documental de televisió La crisis de los polinizadores (FGCSIC, 2021) i ha coordinat el projecte Guia Sonora dels Pol·linitzadors (Govern de les Illes Balears).

Per la seva trajectòria, ha estat mereixedora de diferents guardons, entre els quals hi ha la Distinció Luis Balaguer de l’Asociación Española de Ecología Terrestre (2023), la Medalla Margarita Salas a la millor trajectòria en supervisió de doctorands del CSIC (2023), el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (2022), el Premi Rei Jaume I en la categoria de Protecció del Medi Ambient (2017) i el Premi Bartomeu Darder de la Societat d’Història Natural de Balears (1996).