La justícia gratuïta arriba a «xifres rècord», el 2023 es varen atendre més de 56.000 actuacions a les Balears

Els serveis jurídics gratuïts a les Balears varen atendre més de 56.000 actuacions durant el 2023, el que suposa un increment de l'onze per cent respecte a l'any anterior. Així ho ha explicat el degà del Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB), Martín Aleñar, a una roda de premsa aquest dilluns, on ha destacat que «l'augment d'expedients es produeix en totes les matèries», amb el que s'exemplifica «la importància de la funció social» que compleixen els prop de 700 advocats d'ofici que hi ha actualment a les Illes. En relació amb el primer semestre de 2024 sembla que la tendència es manté, s'han duit a terme ja unes 30.000 actuacions. El servei de justícia gratuïta està disponible per aquelles persones que compleixin certs requisits, com una retribució màxima de 14.000 euros, a part de certs col·lectius vulnerables com els menors, les víctimes de delictes sexuals o les de violència de gènere.



El degà criticat l'estat de «col·lapse» de la justícia, provocant que «els assumptes estiguin temps infinit a resoldre's». A més, ha denunciat les «condicions precàries» dels lletrats recriminant al govern espanyol «l'incompliment» d'alguns compromisos amb el sector, com el pagament puntual dels advocats d'ofici, que arriben a dur fins a cinc mensualitats sense cobrar, quan la mitjana per expedient està per davall dels 150 euros. Afegeix que hi ha actuacions que el Ministeri de Justícia no reconeix a posteriori, i es produeixen impagaments. Això fa que «augmenti» la càrrega burocràtica per justificar els treballs acabats. Demanen al Ministeri que actuï per millorar la seva situació i l'aprovació de la reforma de la llei estatal d'assistència jurídica, que es preveia per enguany, però no es mostren optimistes amb el compliment dels terminis.



La vicedegana de l'ICAIB, Carmen López, explica que han demanat al Ministeri que aporti més lletrats en casos de violència de gènere, però des de Madrid no n'han fet cas. Així, ha exemplificat que, per la llei de violència de gènere, és un mateix advocat que ha d'assumir «tots els assumptes de la víctima», el que amb dos advocats a Palma, «és impossible de complir».