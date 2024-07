La UCI de Son Espases ofereix pictogrames en 14 idiomes diferents «per millorar la comunicació entre pacients i sanitaris»

La Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Son Espases posarà a disposició dels usuaris una sèrie de pictogrames que s'han elaborat en 14 idiomes diferents «per millorar la comunicació entre els pacients i el personal sanitari».

En una nota de premsa, la Conselleria de Salut ha informat aquest dijous que les responsables del projecte són dues infermeres, María del Carmen Barbado i Joaquina Delgado, qui han col·laborat amb el Servei d'Audiovisuals i el d'Intèrprets del centre hospitalari per realitzar aquesta iniciativa.

Els idiomes disponibles són català, espanyol, anglès, alemany, suec, àrab, txec, xinès, eslovac, francès, italià, neerlandès, romanès i rus. Així, aquests pictogrames es podran emprar quan el pacient tingui dificultats de comunicació verbal causades per alguna patologia, com, per exemple, un ictus.

El propòsit és que, a més d'estar disponibles en paper, es pugui accedir a aquests pictogrames a través de qualsevol ordinador del servei, a més que aparegui l'opció als televisors que es troben a les habitacions dels pacients hospitalitzats perquè els puguin utilitzar.