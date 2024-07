L’OCB qualifica de «fracàs» l'intent del Govern de segregar els alumnes per raó de llengua

Les dades presentades pel Govern mostren que cap centre públic de les Illes Balears manifesta la seva voluntat de participar en el pla de segregació lingüística. Pel que fa als privats i concertats, aquests no superen els 11. Així, del total de 339 centres de primària de les Illes Balears (117 privats i concertats i 222 públics), només un 3,24% se suma al Pla Vera.

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha volgut felicitar els centres i els equips directius dels centres de les Illes Balears que no s’han adherit al pla de segregació lingüística i que defensen el model lingüístic educatiu vigent i la cohesió social, després que el passat 18 d’abril l’entitat fes una crida als equips directius i claustres de professors dels centres docents de les Illes Balears a rebutjar el Pla Vera de segregació lingüística i defensar el model educatiu vigent. L’entitat va enviar més de 400 cartes als equips directius dels centres públics i concertats de les Illes Balears per demanar-los que no s’adherissin al Pla pilot de segregació lingüística.

Davant el fracàs d’aquest pla articulat per raons exclusivament ideològiques i no pedagògiques, l’OCB posa en relleu «la necessitat de suspendre cautelarment la seva posada en marxa a l’etapa de primària el pròxim curs escolar i demana que els recursos prevists per a aquest despropòsit es destinin a necessitats més peremptòries dels centres educatius, històricament desateses, com la millora i manteniment de les infraestructures, l’eliminació de barracons, l’equipament i la climatització de les aules, l’increment de les plantilles docents, la baixada de ràtios, la millora de la inclusió educativa o les beques i altres ajuts, entre d’altres».

Així, l’entitat recorda que ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Pla Vera amb l’objectiu que aquest no es pugui aplicar el pròxim curs escolar a l’etapa de primària, com pretén la Conselleria d’Educació. L’entitat considera que aquest pla és «clarament contrari a la legalitat vigent i que pot causar greus perjudicis a la comunitat educativa i al sistema educatiu balear en conjunt».