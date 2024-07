Denuncien una discriminació lingüística a un restaurant de Cala Rajada: «'¡A mi háblame en español! ¡No hablo mallorquín!'»

Un veïnat de Cala Rajada (Capdepera) ha fet arribar a dBalears una discriminació per raó de llengua a un restaurant situat a primera línia de mar devora el moll. El denunciant, qui no ha volgut fer públic el nom del restaurant, assenyala que es tracta d'una discriminació mantenguda en el temps, «diverses vegades al llarg dels anys».

La darrera la va patir el passant dimecres, 3 de juliol, «quan m'he assegut al restaurant per a demanar si hi podria sopar». El client discriminat ho ha explicat així:

«(Jo) "Bon vespre, és per a sopar. ¿Por favor, podría ver la carta para cenar?"

(Cambrer A): "¡A mi háblame en español! ¡No hablo mallorquín!"

(Jo): "Yo sí. ¿Podría cenar?"

(Cambrer A): "Cena sí... ¡Háblame en español!"

I ha marxat amb gest de mofa, o burla i ha afegit "¡En español!". I entre dents ell deia que semblava similar a "¡Yo sí! [dices] ¡(?) tarado! ¡Ja, ja, ja!"

I aleshores jo li deman mentres ell marxa:

(Jo): "¿Puede traerme el libro de reclamaciones?"

I el cambrer se n'ha mofat més, com amb un "Nah, nah...". I després s'ha dirigit en veu alta cap a altres treballadors. Com cridant, queixant-se que jo li demanava parlar mallorquí. O hi ha afegit "Y viene a buscar problemas...", respecte que jo li he demanat el full de reclamacions, supòs.

I uns segons més tard el cambrer s'ha apropat a la taula on jo m'asseia. I de forma com displicent, m'ha mostrat una pissarra del menú en castellà. I jo en castellà, li he donat les gràcies, i hi he triat el plat de sardines anunciat. Però ell m'ha respost, en un to molt rar, que no tenien sardines.

Aleshores jo, intentant aclarir si hi ha hagut algun malentès, li he dit amb tacte, i a poc a poc, en castellà: "¿Todo bien? "Bon vespre" sólo es buenas noches en mallorquín..."

I ell ha marxat amb gest de menyspreu i mofa dient:

(Camber A): "Ya, ya... ¡Entiendo el mallorquín! ¡Pero que es que no quiero! ¡A mi háblame en español!"

I jo he demanat, en castellà, a un altre cambrer (B), per a parlar amb l'encarregat. I m'ha respost que l'encarregat és l'anterior cambrer (A) que ja m'ha atès.

I aleshores, l'encarregat (el cambrer A) em diu que ell és el responsable. Que no tenen full de reclamacions. I se m'ha queixat de males maneres, dient:

(Camber A): "Me pides hablar en mallorquín. Yo no hablo mallorquín. ¡No sé qué problema tienes!"

Jo, en castellà, li responc que vull presentar una queixa o reclamació pel seu tracte i assetjament cap a mi. D'avui i d'altres dies, que era repetit.

Aleshores ell em respon com provocant:

(Camber A): "Ya, ya... Ya lo sé, sí otras veces. Y qué... Es que yo no hablo mallorquín, y tú me pides que hable mallorquín."

(Jo, ja indignat): "No le he pedido nunca que hable en mallorquín. Y yo siempre le hablo o le intento hablar en castellano. Le debería dar vergüenza!"

I ell se m'apropa molt i directament, frontal com desafiant, demanant que jo em calmés. I com amb un gests de que, si jo no em callava, o partia, em treien a la força del restaurant.

Finalment, li indic i l'assenyal, indignat, que ell és el violent i assetjant. Que li hauria de fer vergonya. O que jo mai li he demanat que parli en mallorquí. I que no em molesta que em parli en castellà. I per acabar, li he demanat que si potser el tarat és ell? I ell se n'ha burlat.

Aleshores he marxat i allunyat del restaurant, a les 22:30 he trucat al 112 i en uns minuts ha vingut una patrulla de policia local. A qui he demanat ajuda o orientació, per presentar denúncia. La policia m'ha indicat que hi havia el llibre de reclamacions, però que ara ja era hora de tancament del restaurant. I que per a denunciar o reclamar, jo hauria d'anar a les oficines policials o al restaurant un altre dia.

Amb aquest escrit he intentat ser el més fidel per mostrar uns fets. Ara estic ben cansat, i supòs que ja no servirà de gaire una reclamació o denúncia formal. Des de fa uns anys ja he intentat anar poc a aquest restaurant, tal com m'ha aconsellat un agent. Per a evitar maltractaments d'aquest cambrer, que pel que jo sé, no el conec de res més. Tant de menyspreu i humiliació és desagradable. No poder fer un descans i dir, ni sense voler, alguna paraula en català».