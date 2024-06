Sílvia Cano (PSIB): «El PP està retirant un dret consolidat, és un retrocés social i de drets»

El PSIB-PSOE ha denunciat públicament que el Govern del PP ha provocat «una nova retallada de drets a la societat». En aquesta ocasió, la diputada i secretària d'Igualtat del PSIB-PSOE, Sílvia Cano, ha criticat que l'Executiu «ha retallat drets a les dones víctimes de violència de gènere, que per a la nova convocatòria d'ajuts a menjador del curs que ve, 2024-25, els fills i filles de mares víctimes de violència deixaran de ser beneficiaris directes, com havia succeït fins ara».



Cano ha recordat que amb el Govern 'progressista' presidit per Francina Armengol, «les nostres Illes eren capdavanteres en la consideració dels fills i filles de mares víctimes de violència de gènere com a beneficiaris directes. Només pel fet de ser fill o filla d'una dona víctima tenies dret a percebre l'ajut per al menjador, eres beneficiari directe. Aquest fet garantia més drets i seguretat a les dones víctimes». Segons ha recordat la diputada 'socialista', amb aquest tipus d'ajut, es contribuïa a «una tranquil·litat fonamental de les víctimes de violència de gènere per al seu procés de recuperació física i emocional».



La diputada del PSIB-PSOE ha recalcat que amb aquesta nova retallada per part del PP, «ara les víctimes perden drets i els seus fills i filles s'hauran de sotmetre a una baremació per poder accedir a uns ajuts que abans rebien de forma directa. Estan retirant un dret consolidat, és un retrocés social i de drets que els socialistes denunciam», ha afirmat.