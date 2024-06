L'Ajuntament de Marratxí impedeix una activitat amb motiu de l'Orgull LGTBIQ+ perquè la considera «inadequada»

L'Associació Enfangats de Pòrtol, ha denunciat públicament la censura que han patit per part de l'Ajuntament de Marratxí, que els ha denegat el permís per fer una activitat en el marc de les celebracions de l'Orgull LGTBIQ+ ja que l'ha considerat «inadequada». L'activitat duia per títol 'Pòrtol amb Orgull' i havia de consistir en un taller i un contacontes.

«Avui, 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBIQ+, l'Ajuntament de Marratxí ens ha denegat el permís per a l'activitat contacontes i taller, que havíem organitzat per a reivindicar aquesta data, amb el pretext i citam textualment de 'actividad inadecuada'»

Enfangats, és una associació sense ànim de lucre, formada per persones voluntàries, que pretenen organitzar activitats per a Dinamitzar el poble de Pòrtol.