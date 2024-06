SFM aconsegueix per primera vegada en la història més d’un milió de passatgers en un mes

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha superat el milió de passatgers en un mes, xifra que suposa el rècord en la història de l'empresa pública ferroviària. Aquesta fita s'ha aconseguit aquest passat mes de maig, quan es varen comptabilitzar un total d'1.016.098 viatgers (808.497 de tren i 207.601 de metro).

La xifra global suposa un increment de quasi el 12 % respecte del mes de maig de 2023 (907.870 viatgers), en una comparativa entre dos períodes en els quals ja estava vigent la gratuïtat del transport públic.

Fins ara, el mes de la sèrie històrica amb un major nombre d'usuaris de tren i metro a Mallorca va ser novembre de 2023, amb 993.876 passatgers, xifra que ha augmentat ara un 2,2 % fins aconseguir aquest històric registre del mes de maig de 2024 que per primera vegada ha superat el milió de viatgers en un mes.

El nombre d'usuaris dels serveis d’SFM continua a l'alça, i ha sumat 4.590.693 viatgers des de l'1 de gener fins al 31 de maig d'enguany, fet que suposa un increment del 13,7 % i de més de mig milió d’usuaris (552.826 més) respecte del mateix període de l'any 2023, quan la xifra global era de 4.037.867 persones.

Quant als usuaris de tren, aquests han augmentat un 13,2 % en aquest període respecte de l'any passat (de 3.239.396 fins als actuals 3.667.060 usuaris) i, pel que fa als viatgers de metro, la pujada és encara major, amb un increment del 15,7 % (de 798.471 fins als actuals 923.633 viatgers).

«SFM treballa actualment en la planificació de nous models de servei per donar cobertura a les necessitats actuals dels usuaris i a la creixent demanda tant de tren com de metro. En aquest sentit, la incorporació recent de nous maquinistes, que ara ja es troben en l'última fase del període de formació teoricopràctica, i l’entrada progressiva en servei dels cinc nous trens, permetran afrontar amb garanties la possibilitat d'ampliar tant els horaris com les freqüències del servei», han explicat.