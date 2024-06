Plataforma Mallorca per la Pau: «Le Senne no és un demòcrata i per això demanam la seva immediata dimissió»

La Plataforma Mallorca per la Pau ha expressat la seva «consternació i repulsa a l’acció agressiva, violenta i feixista» del President del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, que ha romput, en sessió parlamentària, la fotografia d'Aurora Picornell i de les seves companyes, conegudes com a les Roges del Molinar i ha expulsat de la sessió membres de la Mesa del Parlament.

Aquest fet, segons diu la Plataforma Mallorca per la Pau, és «absolutament condemnable, ens ha ferit a tots els demòcrates i és un insult no només a la memòria d’aquestes militants comunistes que vàrem ser torturades i assassinades pel règim feixista de Franco, sinó també la sensibilitat democràtica que ha de tenir un President d’una Institució que representa tota la ciutadania de les Illes».

La Plataforma adverteix que «no s’adquireix la condició de demòcrata pel sol fet de presentar-se a unes eleccions democràtiques, s’adquireix pel comportament i respecte a les altres opcions i maneres de pensar. El Sr. Le Senne no és un demòcrata i per això demanam la seva immediata dimissió» i afegeixen que «al mateix temps exigim a la Presidenta del Govern, Sra. Margalida Prohens que expressi de manera immediata i contundent el seu rebuig als fets ocorreguts, ja que si no ho fa, està avalant aquesta conducta i es converteix en còmplice del feixisme».

Finalmen, la plataforma pacifista manifesta el seu suport a les accions i convocatòries de la Plataforma per la Memòria Democràtica «fins aconseguir que la Llei de Memòria sigui restituïda, com a norma de convivència».