El Consell de Mallorca demana que les modificacions de les obres del Port de Palma no afectin el projecte del Museu Marítim

El Consell de Mallorca demana a l'Autoritat Portuària que les modificacions en les obres del Port de Palma no afectin el projecte de Museu Marítim que hi ha previst. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, recorda que hi ha planificat traslladar l’actual seu de Palma del museu a la zona del moll vell. Galmés assegura que aquest projecte suposarà «un espai de cohesió entre el port i la ciutat, que mostrarà la gran riquesa patrimonial de Mallorca a través d’una infraestructura que donarà un valor cultural afegit a la ciutat».

La institució insular ha assenyalat que es tracta d’un «projecte de consens, que es va pactar amb el director del Museu Marítim, els pescadors i la llotja, una vegada adjudicada l’empresa guanyadora del projecte bàsic». En aquest projecte, explica la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, s’integra la llotja, el moll pesquer i el Museu Marítim: «Els dos primers serveis veuran millorada la seva infraestructura i qualitat de treball. Pel que fa al Museu Marítim de Mallorca, es dota d’una estructura amb la qualitat suficient per poder fer un museu a l’alçada del ric patrimoni de l’illa».

Amb el projecte establert, es duran a terme exposicions permanents d’alta qualitat, on es tractarà la mar de forma transversal, assegura Roca: «Estarà present la biodiversitat, el patrimoni marítim i terrestre i es posaran de manifest els debats contemporanis que ens interpel·len».

A més, ha explicat Antònia Roca, està previst dur a terme una gran biblioteca, un espai educatiu on fer tallers educatius i formatius, un auditori, un laboratori d’audiovisuals i un mirall d’aigua, entre altres propostes: «En aquest darrer espai, per exmple, es podria dur a terme una escola de navegació tradicional de vela llatina». La zona també podrà esdevenir un espai de treball entre el Museu, els pescadors i la llotja, amb la qual cosa es podrà mostrar tot el procés de comercialització, d’una forma diferent, amb el valor afegit de la cultura.