Es creen 19 noves places d’educadors infantils de 0 a 3 anys a les Illes Balears

El Consell de Govern, celebrat divendres, ha autoritzat la creació de 19 noves places d’educadors infantils a les Illes Balears.

La creació d’aquestes places, que s’hauran de dotar, respon a la necessitat d’incorporar aquests tècnics als nous centres educatius on s’implanta el primer cicle d’educació infantil a partir del pròxim curs. Així, s’han creat 6 places d’educadors infantils per al CEIP Anselm Turmeda de Palma, sis més per al CEIP Son Pisà, també a Palma, dos per al CEIP Mare de Déu de Consolació de s’Alqueria Blanca, a Santanyí, tres al CEIP Joan Veny i Clar de Campos i dos més a l’Escola Infantil Can Nebot de Sant Josep de sa Talaia, a l’illa d’Eivissa.

Les places han estat creades per la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques a instàncies de la Conselleria d’Educació i Universitats amb l’objectiu de cobrir les necessitats del primer cicle d’educació infantil.