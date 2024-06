400 veus de la consciència clamen contra l'especulació amb Montesion

400 persones, la immensa majoria formades pels Jesuïtes allà al costat, s'aplegaren aquesta passat dimecres davant les portes de l'església de Montesion per clamar contra la decisió presa des de la direcció dels Jesuïtes de Madrid, de deportar els memv¡bres de la comunitat que viuen a l'edifici, enviar les restes de Sant Alonso Rodríguez i dedicar les instal·lacions, que ocupen tota una illa a un lloguer per fer-hi un negoci privat.

El president dels exalumnes, César García Rullan, acompanyat de l'advocat Felio Bauzá, varen fer de portaveus: «Gràcies per venir. No esperàvem una resposta tan massiva. Som aquí tots amb el mateix sentiment: exalumnes de diferents edats per dir que Montesion no pertany només a Jesuïtes. És patrimoni de tothom, pertany a cadascú de nosaltres que hi hem compartint feina, il·lusions i futur».

També varen declarar que «Montesion és patrimoni de tots, i per això som aquí per a defensar-lo. No podem admetre que perdem 9.000 metres d'un espai meravellós a canvi de no sabem què».