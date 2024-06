La Gran Lògia de la maçoneria renuncia a celebrar un acte al Parlament, en resposta a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica

La Gran Lògia de la maçoneria a les Balears ha renunciat a celebrar un acte en el Parlament, previst per a dimarts que ve, en resposta a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica plantejada per VOX amb suport del PP.

Precisament, l'objectiu de l'acte era retre homenatge als maçons represaliats durant la Guerra Civil i el franquisme, i coincidiria el dimarts amb la presa en consideració de la proposta de VOX per a derogar la Llei de Memòria.

«A causa de les diferents informacions a les que hem tengut accés en relació amb la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, hem considerat oportú cancel·lar l'acte que teníem previst per al 18 de juny», ha comunicat la Gran Lògia al Parlament.

L'acte s'havia de fer en el saló de Passos Perduts, abans del ple. El programa incloïa la lectura d'un text en record de les víctimes i una encesa d'espelmes, amb assistència de familiars als quals se'ls havia de lliurar una placa.

La sol·licitud d'ús de les instal·lacions anava vinculada a una proposició no de llei de 2023 per la qual el Parlament establia el 19 de juliol com a dia dedicat al record dels maçons, explicava la Lògia Provincial en la seva petició.

Aquest dimecres, el portaveu socialista, Iago Negueruela, censurava que es dugui al pròxim ple aquesta proposició quan no toca «per ordre d'entrada». Negueruela va acusar el PP d'acceptar «l'agenda de VOX».

Mentre, el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, qualificava de «passa enrere injustificable i inacceptable» la derogació de la Llei, en el mateix sentit que la diputada d'Unides Podem Cristina Gómez.

Cal recordar que la plataforma per la Memòria Democràtica ha convocat una concentració, dimarts, 18 de juny, a les 12.00 hores, en protesta per la imminent derogació.