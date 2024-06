Èxit de participació en la xerrada 'Palestina més enllà dels mites d'Israel' celebrada a l'Ateneu Popular La Fonera

Èxit de participació. Desenes de persones varen assistir aquest passat dijous a la xerrada 'Palestina més enllà dels mites d'Israel' celebrada a l'Ateneu Popular La Fonera i organitzada per Ciutadans per Palestina.

En un primer moment, aquesta xerrada s'havia de realitzar a la Biblioteca de Cort, però finalment va ser censurada i prohibida per l'Ajuntament de Palma, liderat per PP-VOX.

Des de l'entitat remarcaren que la prohibició estava instigada pel partit d'extrema dreta VOX i «recolzada per la crítica del rector de la UIB, Jaume Carot, a una conferència que ni tan sols presencià quan es feu al campus l'abril passat».

«La prohibició ha estat assumida amb arguments insostenibles i més que preocupants pel batle de Palma, Jaime Martínez, i el regidor de Cultura, Javier Bonet, del PP», apuntaren.

Aquest dissabte, Ciutadans per Palestina ha agraït l'assistència i el suport rebut i ha anunciat que continuaran la seva lluita per a denunciar el sionisme. També han apuntat que han rebut un escrit de suport signat per més de 70 treballadors de la UIB.