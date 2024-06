La llei de conciliació balear contemplarà un banc d'hores i l'obertura de centres educatius en períodes no lectius

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha presentat aquest dijous l’esborrany de la futura llei balear de conciliació i corresponsabilitat a la Mesa de Diàleg Social. El text, que es començarà a treballar per incorporar les aportacions de patronals i sindicats, inclou mesures com l’impuls d’un banc d’hores a les negociacions dels convenis col·lectius per a la flexibilització horària, així com l’obertura progressiva de centres educatius en períodes no lectius per donar suport gratuït a la conciliació de les famílies, amb la col·laboració del Govern i els ajuntaments. Prohens ha subratllat la importància d’enriquir aquesta llei amb les aportacions dels agents socials, des del màxim diàleg i consens.

Prohens ha participat aquest dijous en la nova convocatòria de la Mesa de Diàleg Social entre el Govern de les Illes Balears, patronals i sindicats, en un marc d’entesa i de feina conjunta entre les parts. La presidenta ha destacat que amb la primera llei de conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears es fa un pas important per avançar cap a la conciliació de la vida laboral i familiar, «un dels principals reptes i preocupacions en el dia a dia de les famílies i també un avenç importantíssim per a les dones, perquè encara són elles les qui renuncien als seus projectes, i, per això, volem dur a terme aquest procés juntament amb els agents socials de les Illes Balears», ha explicat.

Per finalitzar, la presidenta ha agraït la feina i la col·laboració dels sindicats i les patronals, amb els quals ha acordat una pròxima trobada per continuar fent feina de manera conjunta en benefici de les Illes Balears.