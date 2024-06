4.897 alumnes de les Balears es matriculen a les PBAU

Un total de 4.897 alumnes dels centres educatius de les Illes Balears s’han matriculat a les proves de batxillerat d’accés a la universitat, que es duran a terme dimarts, 11; dimecres, 12, i dijous, 13 de juny de 2024.

Per illes, el 79,4 per cent d’alumnes correspon a Mallorca, 3.886; a Menorca hi ha 426 matriculats, 565 a Eivissa i 20 a Formentera.

Nou punts d’examen amb 93 aules a les quatre illes

Els exàmens es realitzaran simultàniament a les quatre illes: un punt d’examen a Eivissa, dos a Menorca, un a Formentera i quatre a Mallorca, a més del campus de la UIB, i les proves es repartiran en quatre edificis. En total hi haurà nou punts d’examen amb un total de 93 aules.

El nombre de professors implicats en les proves supera els 270, i en el desenvolupament de les proves participaran un cap d’expedició per cada punt d’examen fora del campus com a responsable acadèmic, a més d’un coordinador administratiu per a qüestions logístiques.

Novetats a les matèries d’examen

Les proves estan estructurades en dos blocs: el d’accés, que inclou les matèries troncals comunes i les de cada especialitat de batxillerat, i un bloc d’admissió, de caràcter voluntari, amb aquelles assignatures opcionals relacionades amb els estudis que cada alumne vol cursar.

Enguany, per primera vegada, els estudiants podran triar entre Història d’Espanya i Història de la Filosofia en el bloc d’accés i triar, si ho consideren, l’altra per al bloc d’admissió.

Com a novetat d’enguany en el bloc d’admissió, la prova preveu 10 matèries d’examen noves d’acord amb les noves assignatures que s’han cursat a segon de batxillerat, i són les següents:

Anàlisi Musical II

Ciències Generals

Cor i Tècnica Vocal II

Dibuix Artístic II

Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II

Història de la Música i de la Dansa

Moviments Culturals i Artístics

Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques

Tecnologia i Enginyeria II

Literatura Dramàtica

En total, les matèries d’examen de la PBAU, tant del bloc d’accés com del bloc d’admissió, són un total de 32.

Horari de les proves

L’existència de més matèries en el bloc d’admissió es traduirà també en canvis en l’horari dels exàmensEscolta el document. Les proves començaran l’11 de juny a les 9 hores amb els exàmens de Geografia i Química. La jornada de matí s’allargarà cada una de les tres jornades fins a les 13 hores i els exàmens es reprendran a les 15.15 hores en la jornada d’horabaixa, fins a les 19 hores. Els darrers exàmens seran el 13 de juny: els de Cor i Tècnica Vocal II, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II, i Empresa i Disseny de Models de Negoci.

Idioma de la prova

Pel que fa als enunciats dels exàmens, el candidat podrà triar la llengua cooficial de les Illes Balears en què se li lliurarà l'enunciat. Per això, per als dies de les proves és imprescindible que cada persona imprimeixi i dugui a la prova un document anònim de selecció d’idioma d’enunciats d’examen, segons el model que facilitarà l’organització. Es tracta d’un full dissenyat amb aquest objectiu, la presentació del qual serà obligatòria per a tots els examinands, i en el qual està totalment prohibit per fer-hi anotacions. Per tant, només hi pot haver la marca de selecció.

Amb aquest full com a guia, el professorat repartirà els exàmens en l’idioma seleccionat, sense que els estudiants hagin d’identificar públicament la seva opció. La prova s’iniciarà en el moment que tots els candidats tinguin l’enunciat que hagin d’utilitzar. Els exàmens es poden respondre indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials.

Els resultats provisionals estaran disponibles el dia 19 de juny de 2024 a través d’UIBdigital.