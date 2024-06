El Fòrum de la Societat Civil incorpora quatre entitats més

El Fòrum de la Societat Civil per a la Reconstrucció de les Illes Balears celebra la incorporació de quatre entitats més: el sindicat UGT, l'associació Varietats Locals, l'Ateneu dels Comuns i el Cercle Mallorquí de Negocis. Amb aquestes incorporacions, el Fòrum compta ja amb la participació de 26 entitats. «La incorporació de noves entitats com UGT, Varietats Locals, l'Ateneu dels Comuns i el Cercle Mallorquí de Negocis reforça la diversitat i la representativitat del Fòrum, aportant veus i perspectives noves i enriquidores per a la seva tasca», han assenyalat des del conjunt d’entitats.

«Aquesta suma d’esforços contribuirà a enfortir el diàleg i la cooperació entre les diverses entitats i sectors de la societat balear, treballant conjuntament per un futur millor per a tothom», han recalcat. Precisament, el sindicat UGT formava part del Fòrum com a entitat observadora, però ara han reafirmat la seva implicació amb aquest conjunt d’organitzacions. El Fòrum, obert a la participació de totes les entitats de les Illes, es va impulsar inicialment per una vintena d’entitats molt diverses del món de l’associacionisme ciutadà, l’ecologisme, el sindicalisme i l’economia. L'objectiu principal és treballar conjuntament per a la reconstrucció i el desenvolupament sostenible de les Illes Balears.

Congrés de Turisme de la Societat Civil

D'altra banda, el Fòrum celebra l'acollida que té el I Congrés de Turisme de la Societat Civil, que se celebrarà el 26 de juny a l'Estudi General Lul·lià, a Palma i que té com a objectiu «replantejar el model turístic abans que no sigui massa tard». Des del Fòrum han explicat que «d'aquest congrés volem que en surti un document amb propostes perquè es pugui fer arribar a les institucions amb el fi que executin aquestes les propostes de la societat civil».

Per acabar, el Fòrum de la Societat Civil ha recordat que les places per a aquesta trobada presencial són limitades i ha animat la gent a adquirir la seva entrada perquè no es quedi sense. A més, fins el 10 de juny es poden fer aportacions al document de turisme que es treballarà el dimecres 26. Podeu trobar el document, la programació i les inscripcions a la web del Fòrum www.forumsocietatcivil.org/congres-societat-civil.